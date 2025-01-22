Gemikonağı’nda klimayı çalıp hurdacıya satan iki kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda bir evin bahçesinde muhafaza edilen klima çalındı, iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 11-16 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayda, bir şahsa ait evin bahçesine izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, bahçe içerisinde muhafaza edilen klima, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.Ö.(E-31) ve A.D.(E-31) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, bahse konu şahısların çalmış oldukları klimanın kendilerine ait olduğunu beyan ederek, Aydınköy’de faaliyet gösteren bir hurdacıya satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri de tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

Lefkoşa’da araç motoru çalan şahıs tutuklandı

Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde, bir makinist garajının ön kısmında muhafaza edilen Suzuki Alto marka araca ait motoru çalan şahıs, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.A.(E-47) tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

Gümrüksüz 30 elektronik sigara ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

İskele’de faaliyet gösteren bir markette, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrolde, ülkeye ithali yasak olan muhtelif markalarda toplam 30 adet elektronik sigaranın gümrüksüz olarak tasarruf edildiği tespit edildi.

Polis basın bültenine göre, meseleyle ilgili bahse konu market sahibi H.S.(E-54) ile çalışanı A.Ö.(K-19) tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Girne’de, dün gece kamuya açık bir yer olan Antik Liman yürüyüş yolunda, 308 miligram alkollü B.C.Ç.(E-25), yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Polis basın bültenine göre, bahse konu şahıs suçüstü tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.