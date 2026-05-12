Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda “KIB-TEK Yönetimi Yüzünden Halkın Cebinden Çıkan Servet ve Bunun Maliyeye Etkileri” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi. Şahiner, konuşmasında özellikle KIB-TEK üzerinden yapılan akaryakıt ithalatı, elektrik zamları ve mali yapıya ilişkin dikkat çeken açıklamalardan bulundu.

Şahiner, “KIB-TEK’teki ihale mafyası var, bunları bitireceğim diyenler bu en büyük ihale mafyası oldular veya en büyük ihale mafyasını bu ülkeye getirdiler” ifadelerini kullanarak, kurumun yönetim anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

Son bir yılda 300 bin ton akaryakıt ithal edildiğini, KIB-TEK’e yaptıkları ziyarette bu yıl da yaklaşık 300 bin ton civarında akaryakıt ithalatı yapılacağının kendilerine aktarıldığını kaydeden Şahiner, Teknecik Elektrik Santrali’nde gerekli bakım ve onarımların yapılmadığına dikkat çekti.

Çalışan ve fuel-oil tüketebilecek yeterli makine bulunmadığını belirten Şahiner, bunun en büyük zararının Maliye Bakanlığı’na olduğunu ifade ederek, “Bunun üstüne gidilmeli” dedi.

Şahiner konuşmasında, “Gelmeyen bir akaryakıtın KIB-TEK’e faturalandırıldığını iddia ediyorum. Üretilen elektrik ve tüketilen akaryakıt belli. Biz bu kadar akaryakıtı tüketebilecek elektrik üretmedik. Bunun KIB-TEK'e yansıması 40 milyon doların üstündedir” ifadelerini kullandı.

“Elektrik zammı HP’ye yansımasın diye 1 Temmuz’a bırakıldı”

Elektrik fiyatlarının hayat pahalılığı üzerindeki etkisine de değinen Şahiner, KIB-TEK’in piyasaya arz ettiği elektrik fiyatlarının enflasyon sepetindeki ağırlığının yüzde 5,63 olduğunu söyledi.

Elektrik fiyatlarının iki katına çıkarılması halinde maaşlara yansıyacak hayat pahalılığı nedeniyle maliyenin yaklaşık 6 milyar TL’lik ek kaynak aktarmak zorunda kalacağını belirten Şahiner, elektrik zammının aylar önce yapılmasının planlandığını ancak hayat pahalılığı oranına etkisinin geciktirilmesi amacıyla 1 Temmuz’a bırakıldığını belirtti.

Bu süre içerisinde akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yaklaşık 600 milyon TL zarar oluştuğunu ileri süren Şahiner, enerji politikalarının mali yapıyı daha da kırılgan hale getirdiğini belirtti.

“Erken seçim kapıdadır”

Konuşmasının devamında hükümetin ekonomik yönetimini de eleştiren Şahiner, Başbakan Ünal Üstel’in seçim tarihini ertelemeye çalıştığına vurgu yaptı.

Maliyenin önümüzdeki dönemde ödeme yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği bir sürece gireceğini savunan Şahiner, “Mecburen cirlene cirlene erken seçime gideceğiz. Planları Aralık fakat o döneme kadar bu işin sürdürülebileceğini düşünmüyorum. Bu nedenle erken seçim kapıdadır” dedi.

Hükümetin halk nezdinde ciddi destek kaybı yaşadığını belirten Şahiner, “Hükümetin bugün itibarıyla sokağa çıkacak hali geldi. Çaldıkları her kapı sert bir şekilde yüzlerine kapanıyor. Hükümet için çok acı konuşuyorlar. UBP’liler bile mevcut hükümetten usandı. Bu hükümetten kurtulmak için gün sayılıyor” ifadelerini kullandı.

Bankaların hükümete borç vermekten kaçındığını da savunan Şahiner, maaş ödemeleri için önümüzdeki hafta 4 ila 5 milyar TL arasında yeni bir borçlanmaya gidileceğini kaydetti.

Hükümetin yaklaşık bir yıldır mevcut borçları yeni borçlanmalarla çevirdiğini dile getiren Şahiner, kur farkı ve faiz yükünün ise kamu maliyesine kaldığını belirterek, “Her ay 3-4 milyar TL’lik açık sürdürülebilir değil. Eğer böyle giderse yılsonuna kadar 60 milyar TL’lik bir borç birikmiş olacak” dedi.