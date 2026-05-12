“Sanayici isyan noktasına geldi”

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Meclis’te yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin yalnızca kamu maliyesi üzerinden tartışıldığını ancak üretim ve denetim alanındaki eksikliklerin konuşulmadığını söyledi. Üretimin büyütülmesi gerektiğini ifade eden Barçın, sanayi sektörünün mevzuata uygun şekilde denetlenmediğini belirtti.

Temizlik sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sanayicilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Barçın, bazı üreticilerin “isyan etme noktasına geldiğini” söyledi. Barçın, kendilerine iletilen bir dilekçeyi Meclis kürsüsünde okuyarak, kayıt dışılık nedeniyle sanayicilerin rekabet gücünün zarar gördüğünü ifade etti.

“Kaçak ürün sokma teşebbüsünde bulunuldu”

Barçın’ın okuduğu dilekçede, bir temizlik firmasının 27 Nisan tarihinde ülkeye “yalan beyanla kaçak ürün sokma teşebbüsünde bulunduğu” iddia edildi. Dilekçede, söz konusu firmanın benzer işlemleri yıllardır yaptığı, yakalansa dahi kamuoyuna açıklanmadığı ve verilen cezaların caydırıcı olmadığı ifade edildi.

Dilekçede ayrıca şu soruların yanıtlanması istendi:

Firmanın ülkeye hangi fatura ile giriş yapmaya çalıştığı

Türkiye’den hangi fatura ile çıkış yaptığı

Sevkiyatta hangi yasaklı ürünlerin bulunduğu

Firmaya ne ceza verildiği

6 Ocak tarihindeki şikayetten bu yana kaç sevkiyat yaptığı ve bunların kaçının sarı hat, kaçının kırmızı hat üzerinden geçtiği

“Maliye Bakanı bu sorulara cevap vermeli”

Barçın, gümrüklerde yaşanan denetim eksikliklerinin hem devlet gelirlerini hem de rekabet ortamını olumsuz etkilediğini söyledi. “Bu insanlar en son çare bize geldiler çünkü karşılığını göremez noktaya geldiler” diyen Barçın, Maliye Bakanı’nın şeffaflık gereği sorulara yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.