“Bay Kuzi ile Enerji Koruyucuları” kukla tiyatrosu sahnelenecek

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ile sanatçı Erdoğan Kavaz iş birliğinde hazırlanan “Bay Kuzi ile Enerji Koruyucuları” kukla tiyatrosu KTMMOB ve EMO üyeleri ile çocukları için sahnelenecek.

EMO’dan yapılan açıklamaya göre, ilköğretim çağındaki çocuklara temiz enerji kaynakları, enerji ve su tasarrufu ile çevre duyarlılığı bilinci kazandırmayı hedefleyen gösteri, 15 Mayıs Cuma saat 19.00’da KTÖS Yeni Konferans Salonu’nda yer alacak.

Açıklamada, 4 yaş ve üzeri çocukların katılımına uygun olduğu belirtilen etkinliğin, üyeler ve aileleri için ücretsiz olacağı, kayıt için de 0539 123 0766 numaralı EMO üye hizmetleri "WhatsApp" hattına mesaj atılması gerektiği belirtildi.