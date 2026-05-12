Celil Güler’in ölüm sebebi “kalp damar hastalığı”
İskele Sağlık Merkezi’nde hayatını kaybeden Celil Güler’in otopsisinde ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Güler’in 9 Mayıs’ta göğüs ağrısı şikâyetiyle İskele Sağlık Merkezi’ne gittiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
