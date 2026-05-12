AB, Great Sea Interconnector’a destek verdi, Türkiye bağlantısına karşı çıktı

Avrupa Birliği Enerji Komiseri Dan Jorgensen, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik şebekelerini birbirine bağlaması planlanan Great Sea Interconnector projesine desteklerini yineledi. Jorgensen, Kıbrıs ile Türkiye arasında Kıbrıs’ın kuzeyi üzerinden planlanan ayrı bir enerji bağlantı projesine ise destek verilmediğini açıkladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Jorgensen, Avrupa Birliği’nin hem üye devletlerin çıkarlarını korumaya hem de Birleşmiş Milletler çerçevesinde kapsamlı bir Kıbrıs çözümünü desteklemeye devam ettiğini söyledi.

“AB finansmanı alamaz”

Avrupa Komisyonu’nun geçen yıl Türkiye raporunda, Türkiye ile Kıbrıslı Türk toplumu arasında planlanan elektrik bağlantı projesine ilişkin endişelerini dile getirdiğini hatırlatan Jorgensen, Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı’nın (ENTSO-E) da Türkiye ile Kıbrıs arasında planlanan kablo projesini 10 yıllık kalkınma planına dahil etmediğini belirtti.

Komisyonun, ENTSO-E ile Türkiye’nin elektrik iletim şirketi TEİAŞ arasında söz konusu projeye ilişkin herhangi bir temas bilgisine sahip olmadığını söyleyen Jorgensen, Türkiye-Kıbrıs bağlantısının “ortak çıkar projesi” statüsünde olmadığını ve AB finansmanından yararlanamayacağını ifade etti.

“Great Sea Interconnector’a 657 milyon euroluk destek”

Jorgensen, Avrupa Komisyonu’nun destek verdiği tek projenin Great Sea Interconnector olduğunu belirterek, projeye “ortak çıkar projesi” statüsü verildiğini ve 657 milyon euroluk hibe sağlandığını kaydetti.

ENTSO-E de geçen ay yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bağlayan tek enterkonnekte projenin Great Sea Interconnector olduğunu duyurmuştu.