“Samimiyseniz, bu kaynağı gençlere ve üretime destek için kullanın”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, milletvekili maaşlarından yapılması önerilen yüzde 10’luk kesintiyle oluşturulacak kaynağın gençlerin ve üretimin desteklenmesine aktarılması gerektiğini ifade etti.

TDP Genel Sekreteri Ekinci, yazılı açıklamasında, bunun sembolik bir adım olarak kalmamasını isteyerek, ekonomik krizin kameralar önünde atılan imzalarla çözülemeyeceğini kaydetti.

Ekinci, açıklamasında, "50 milletvekilinin yaklaşık 8 bin 500 sterlin seviyesindeki maaşı üzerinden yapılacak yüzde 10 kesintiyle aylık yaklaşık 42 bin 500 sterlin kaynak oluşacak, bu yıllık bazda yarım milyon sterlinin üzerinde bir bütçeye ulaşacak" dedi.

Ekinci, oluşturulacak kaynağın şeffaf ve bağımsız mekanizmalar aracılığıyla genç girişimcilere, yazılım ve teknoloji projelerine, üretim odaklı fikirlere, tarım ve inovasyon çalışmalarına aktarılabileceğini belirtti.

“İşte o zaman toplum bunun birkaç günlük manşet çalışması mı, yoksa gerçekten ülkeye katkı yaratma niyeti mi olduğunu görür” ifadelerini kullanan Ekinci, “Gençler artık alkışa değil fırsata ihtiyaç duyuyor… Gerçekten samimiyseniz, bunu yapın” dedi.