GİKAD “Suyun Yolculuğu” paneli yapılıyor

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin (GİKAD) "Yeşil Dönüşüm" projesi kapsamında düzenlenen “COP31’e Doğru: Suyun Yolculuğu” paneli perşembe günü yapılıyor.

GİKAD’dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşecek panelde, su yönetimi, sürdürülebilirlik ve iklim dayanıklılığı gibi konular ele alınacak. Panelde, “Doğanın Savunucuları Ödül Töreni" de yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek organizasyon, Milli Eğitim Bakanlığı, Gönyeli Alayköy Belediyesi, Tangül Ünal Çağıner Vakfı ve Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Açıklamada, etkinliğin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu ile GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu'nun yapacağı belirtildi.

Resmi açılışın ardından yapılacak panel oturumunun açılış konuşmasını organizasyon başkanı Prof. Dr. Şerife Gündüz gerçekleştirecek. Gündüz, konuşmasında, bölgesel çevre politikaları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve COP31 sürecinde su kaynaklarının stratejik önemine değinecek.

TC İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Solak panele video konferansla katılacak

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak da panele video konferans yoluyla katılarak, COP31 hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Panelin moderatörlüğünü, “Yaşanabilir Dünya” programının yapımcısı ve sunucusu Sibel Topaloğlu üstlenecek. Panelde Prof. Dr. Ayşegül Tanık “Kentsel su yönetiminde doğa temelli çözümler”, Prof. Dr. Derya Eşen “Kuraklıkla mücadelede ormanların rolü”, Doç. Dr. Şifa Doğan “İçme suyu güvenliği, pestisitler ve ağır metaller”, Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ ise “İklim değişikliği, sel riskleri ve su yönetiminin geleceği” başlıklarında sunum yapacak.

Programın sonunda çevre bilinci ve sürdürülebilirlik alanında geliştirdikleri projelerle öne çıkan okullara “Doğanın Savunucuları Suyun Yolculuğu” ödülleri verilecek.