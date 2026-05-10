Cannes'ta Kıbrıs imzası: “Tuval’deki Sır”

Yönetmen Ömer Evre ve oyuncu Hatice Tezcan, Cumhurbaşkanlığı katkılarıyla Cannes Marché du Film'e katılıyorlar

Murat OBENLER

Geçtiğimiz yıl Kıbrıs’ta çekilen ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum oyuncular ile Türkiye’den de oyuncuları aynı projede buluşturan “Tuval’deki Sır”, uluslararası yolculuğunu Cannes’da sürdürüyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini ülkemizden Ömer Evre’nin üstlendiği filmin yapımcılığını Altıner Dereliköylü, Ömer Evre ve Biket İlhan gerçekleştirdi. Görüntü yönetmenliğini Aydın Sarıoğlu’nun yaptığı filmin başrollerini Cemal Hünal, Devrim Nas, Hatice Tezcan, Şahin Ergüney, Cansev Günsoy, Esin Kaya, Georgios Anagiotos, İpek Amber ve Deniz Çakır paylaşırken; Osman Alkaş ile Neophytos Neophytou konuk oyuncu olarak filmde yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan ülke sinemasına önemli destek

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın ülke sanatının uluslararası alanlarda da görünülürlüğünün artmasına destek olması amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında Ömer Evre’nin “Tuval’deki Sır” ekibinin Cannes’deki film markete katılımına destek veriyor. KKTC Cumhurbaşkanlığının katkılarıyla Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen ve dünyanın en önemli sinema marketlerinden biri olarak kabul edilen Marché du Film’e katılacak olan “Tuval’deki Sır” için büyük bir imkan da yaratılmış oldu. Cannes’deki markette hem filmin uluslararası sinema sektöründe tanıtım ve pazarlamasını yapacak ekip hem de dünyanın en çok ilgi gören marketlerinden birisi olması sebebiyle önemli yapımcı-dağıtımcıları da biraraya getiren Marché du Film’de yeni projeler için işbirlikleri kovalayacak.

Kıbrıslı sinemacılar için büyük bir imkan yaratıldı

Film ekibi, Cannes süresince uluslararası dağıtımcılar, festival temsilcileri ve dijital platformlarla görüşmeler gerçekleştirerek projeyi dünya sinema pazarına taşımayı hedefliyor. Cannes’a yönetmen Ömer Evre ile birlikte oyuncular Hatice Tezcan ve Mert Özdoğan, yapım danışmanı Biket İlhan ve filmin ikinci müzisyeni Altuğ Tozan da katılacak.



Kıbrıs’ta geçen, aşk, ihanet ve yıllar öncesine gömülmüş sırlarla örülü dramatik bir hikâye

Kıbrıs’ta geçen film; aşk, ihanet ve yıllar öncesine gömülmüş sırlarla örülü dramatik hikâyesiyle dikkat çekiyor. İlham arayışıyla adaya gelen senarist Mert, ressam Ayten’in gençliğinde Rum genci Nikos ile yaşadığı yasak aşka dair izler keşfeder. Bu araştırma onu geçmişin karanlık sırlarına götürürken, yolu Zehra ile kesişir ve birlikte nesiller boyu saklanan bir gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırlar.



Film galasını 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirmişti

Çekimleri Kıbrıs’ta tamamlanan “Tuval’deki Sır”, gala gösterimini 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirdi. Film daha sonra 13. Boğaziçi Film Festivali’nde özel gösterimle sinemaseverlerle buluştu ve festival sürecinde yoğun ilgi gördü.



Evre: “Cannes’da filmimizi dünya sinema sektörüyle buluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz”

Yönetmen Ömer Evre, Cannes süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bir Kıbrıs hikâyesini uluslararası platformlarda temsil etmek bizim için çok değerli. Festival sürecinde filmimize gösterilen ilgi ve verilen destek, bu yolculukta bize büyük motivasyon sağladı. Cannes’da filmimizi dünya sinema sektörüyle buluşturacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu önemli destekler için Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman’a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.”