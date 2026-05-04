Flatro Ltd., BAIC BJ30 Hybrid modelini tanıttı

Flatro Ltd., BAIC’in yeni modeli BJ30 Hybrid’in lansmanını 2 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirdi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte davetliler, aracın tasarımını ve teknolojik özelliklerini yakından inceleme imkânı buldu. Lansman, Radyo Juke DJ performansı ve kokteyl ikramları eşliğinde gerçekleştirildi.

Yeni BAIC BJ30 Hybrid, performans ve konforu bir arada sunmayı hedeflerken, benzinli motor yapısıyla sürüş deneyimine odaklanıyor.

Flatro Ltd. yetkilileri Zehra Beyar ve Fuat Beyar, lansmana gösterilen ilgiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, BAIC markasının Kuzey Kıbrıs pazarındaki gelişimine dikkat çekti.

1958 yılında kurulan BAIC Group, Çin merkezli otomotiv üreticileri arasında yer almakta olup, üretim kapasitesi ve mühendislik çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. BAIC, farklı motor seçenekleriyle çeşitli kullanıcı gruplarına yönelik araçlar üretmektedir.