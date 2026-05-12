“Artık jurnalcilik dönemi geride kaldı, kardeşlik ilişkisini yeniden tesis edecek bir politika geldi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Meclis Genel Kurulu’nda “Türkiye Cumhuriyeti’yle İlişkilerde Yeni Dönem” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Talat, N-82 ve G-82 kodu gerekçe gösterilerek Türkiye’ye girişi yasaklanan ve sonrasında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın temaslarıyla bazı isimlerin yasaklı listesinden çıkarılmasına kadar yaşanan sürece ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye girişi yasaklanan Kıbrıslı Türk aydınlarla ilgili ilk dalganın 2021 yılında yaşandığını hatırlatan Talat, Dışişleri Bakanlığı ve Bakan Tahsin Ertuğruloğlu’nun süreç içindeki tutumunu şu şekilde anlattı:

“Bu mesele ilk kez o zaman gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı o dönem için bu meseleyle ilgili yayımladığı açıklamada, ‘Türkiye’nin kendi egemenliğinde bir konudur, dünyadaki hiçbir devletin bu listeleri yayınlamayla ilgili bir sorumluluğu yoktur. Merak edenler Türkiye Cumhuriyeti’ndeki makamlara başvurabilirler’ ifadelerini kullanarak ayrıştırıcı dilin temsilini oluşturmuştu. Başbakan Ünal Üstel’in bu meseleyle hükümetin de uğraştığı yönündeki açıklamalarına bakmayın siz. Resmi pozisyon ilgili dönemde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun yaptığı açıklamada saklıdır.”

Talat, bu yasakların kaldırılmasının son derece önemli bir paradigma değişikliğinin başlangıcı olduğuna dikkat çekerek, “Artık jurnalcilik dönemi geride kaldı, kendi memleketin yurttaşlarıyla ilgili olarak doğru diplomasi yürüten ve kurumsal ilişki prensibinden hareketle kardeşlik ilişkisini yeniden tesis edecek bir politika geldi. Memlekettin en üst makamına seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman bu yönde bir politika yürütmeye başladı” dedi.

Yıllardır hükümet edenlerin Türkiye ile olan ilişkilerin dinamitlendiğini söylediklerini vurgulayan Talat, “Kendi yurttaşının hakkını savunmakla ilgili gerekli girişimleri başlatmakta korkulacak bir şey var mıymış” diye sordu.

Talat, “Yeni perspektif; karşılıklı saygıya dayalı, eşitler arası bir ilişkiyi konumlandırmaktan geçiyor. Yani öyle ‘evet efendimci’, ‘aman bir sormayız’ demekle olmuyor. Cumhurbaşkanı Erhürman, bunun nasıl olması gerektiğini çok net bir şekilde gösterdi” açıklamasında bulundu.