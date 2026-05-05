Bir piyano virtüözü ile geleceğin 3 yıldızı aynı sahneyi paylaştılar

Murat OBENLER

Bu yıl 11 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 21. Bellapais Uluslararası İlkbahar Müzik Festivali kapsamında deneyimli ve usta piyanist Rauf Kasimov ve genç yetenekler İrem Bilen, Burcu Akbatu ile İsmet Gürmen Klasikten Caza programlarıyla Bellapais Manastırı’nda sahne aldı. ABD'deki yarışmada 1.lik alarak Carnegie Hall'da gala konserinde sahne alma başarısını gösteren Anadolu GSL öğrencileri İrem Bilen(piyano ve vokal) ve Burcu Akbatu(vokal ve çello) ile ülkemizde müzik üzerine lisans eğitimini sürdüren İsmet Gürmen (piyano) uzun yıllardır eğitim aldıkları virtüöz piyanist Rauf Kasımov’un usta piyano icrası eşliğinde sahne aldılar. Ülkemizin klasik müzik alanında gelecekteki yıldız adaylarını izlediğimiz konserde gençler başarılı performanslarıyla salonu dolduran Rus, Türk, İngiliz ve Kıbrıslı sanatseverlerden büyük alkış aldılar.

Gecede sırasıyla L.van Beethoven’dan "Moonlight" Sonata, W.A.Mozart’tan Alla Turca, Aria, A.Scarletti’den Se Florindo, F. Burgmuller’den Storm, A.Scarletti’den Son Tutta Duolo, Se Tu Della Mia Morte, J.B.Breval’dan Çello Sonata in C Major, H.Arlen’den Somewhere Over the Rainbow, C.Chaplin’den Eternally, L.Bonfa’dan Manha de Carnaval, M.Meir’den Opening Night Jazz, A.Khachaturian’dan Senior Tomato (4 el piyano), E.Garner’den Misty, M.Buble’den Sway, C.Saint-Saëns Rozenblatt’tan Swan, Schumann-Rozenblatt’tan Träumerei, Jazz improvisation(4 el piyano) ve B.Fomin’den Those Were The Days adlı eserler seslendirildi.

Gecenin sürprizi ise Rauf Kasımov’un yaşamını ABD’de sürdüren ünlü soprano Demetra George Mustafaoğlu’nu sahneye davet ederek birlikte Summertime adlı parçayı seslendirmesi oldu.



Toros: “Gençlerimize, ailelerine, onları yetiştiren eğitmenleri Kasimov’a ve festivalin 21’ncisini düzenleyen Kalgay’a çok teşekkür ederim”

Konser sonrasında Festival Direktörü Halil Kalgay ile CTP Milletvekili ve müzisyen Fikri Toros sahne alan sanatçılara birer teşekkür plaketi takdim ettiler. Fikri Toros yaptığı konuşmada “Müzikle ilgili söylenen birçok söz vardır. Bunlar arasında beni en çok “Müzik en bulaşıcı tutkudur” ve “Müzik en yaygın evrensel dildir” sözleri etkiliyor. Genç yetenekleri keşfeden aileler ve onları geliştiren eğitmenler her türlü takdirin üzerindedir. Genç sanatçı adaylarımıza kariyer yolculuklarının tüm duraklarında layık olduğu başarı, ilham ve takdir dileklerimi iletirim. Genç sanatçılarımızın anne ve babalarını, kıymetli eğitmenleri Piyanist Rauf Kasimov’u yürekten tebrik ediyorum. Tüm zorluklara rağmen istikarla ve kararlılıkla bu yıl 21’ncisi gerçekleşmekte olan Bellapais Uluslararası İlkbahar Müzik Festivali organizatörü Sayın Halil Kalgay’ı, ve onun şahsında tüm ekibini kutlar, Bellapais Manastırı’nın bu mistik ortamında müzik sanatına dair kıymetli katkıları ve sanatçılara sağladıkları ilham için teşekkür ederim.” dedi.



Kalgay: “Ülkemizin genç yeteneklerini desteklemeye devam edeceğiz. Onların yurtiçi-yurtdışı başarıları ile gurur duyuyoruz”

Festival Direktörü Halil Kalgay ise sanatçılara teşekkür ederek, ülkemizin genç yeteneklerini desteklemeye devam edeceklerini, onların başarıları ile gurur duyduğunu ve bu başarılarını katılımcı sanatseverlerin de desteğiyle evrensel boyuta taşıdıklarını belirtti. Rauf Kasimov ile de 2005 yılından beri pek çok projeyi yaşama kattıklarını ekledi.



Festivalde sırada 6 Mayıs’ta Eylül Ergül & LBO Konseri var

Festivalde sırada 6 Mayıs Çarşamba gecesi gerçekleşecek olan Eylül Ergül & Lefkoşa Belediye Orkestrası (Şef Murat Menket) konseri var.