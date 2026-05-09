Kıbrıs Cumhuriyeti, Ukraynalı geçici koruma statüsünde AB’de ilk sıralarda

Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Mart 2026 itibarıyla geçici koruma altında bulunan Ukraynalı sayısının 24 bin 890 kişi olarak kaydedildiğini ve bunların 16 bin 395’inin kadın, 8 bin 495’inin ise erkek olduğunu yazdı.

Gazete, AB genelinde ise geçici koruma statüsündeki kişi sayısının 4,33 milyona ulaştığını ve en yüksek sayının Almanya, Polonya ve Çekya’da kaydedildiğini belirtti.

Eurostat verilerine göre, geçici koruma altındaki kişilerin yüzde 98,4’ünden fazlasını Ukrayna vatandaşları oluştururken, çoğunluğun yetişkin kadınlar ve çocuklardan meydana geldiği ifade edildi.