Lefkoşa’da polisi darp eden şahıs tutuklandı

Lefkoşa'da, kasti hasar sebebiyle çağrıldığı polis merkezinde polisi darp eden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 03.30 sıralarında, Fuzuli Sokak’ta İ.B. (E-46), "BMW marka araç sürdüğü" gerekçesiyle M.A.’nın (E-20) kullanımındaki aracın ön camına iki kez yumruk vurdu ve camı kırıp hasara uğrattı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, ifade vermek üzere polis merkezine çağrılan İ.B.’ye, "tutuklu olduğunun" bildirilmesi üzerine, söz konusu şahıs, bağırıp çağırarak, rahatsızlık yaptı ve kendisini tutuklamaya çalışan polis memurlarına karşı çıkıp engelleyerek, polisleri darp etti ve görevlerinden men etti.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt'ta uyuşturucu soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Öte yandan, 4 Mart’ta Güzelyurt-Lefke çevre yolunda meydana gelen uyuşturucu olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen C.G. (E-32) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.