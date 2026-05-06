Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 18 Mayıs’ta Eser Öktem’in resitaliyle start veriyor

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Vakfı organizasyonunda, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın himayelerinde 28. kez düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 18 Mayıs’ta başlıyor. 23 Haziran’a kadar sürecek festival kapsamında toplam 8 konser yer alacak ve ülkemiz önemli isimleri ağırlayacak. Festival 18 Mayıs’ta ülkemizin önemli piyanistlerinden Eser Öktem’in vereceği piyano resitali ile başlayacak.

6 ülkeden sanatçılar toplam 8 ücretsiz konser verecek

Avrupa Festivaller Vakfı’na da üye olan K.K. Müzik Vakfı bu yıl KKTC’nin yanı sıra, Türkiye, Portekiz, Azerbaycan, Hırvatistan ve Makedonya’dan sanatçıları ülkemizde ağırlayacak. Sponsorların değerli katkıları ile yapılacak ve 36 gün sürecek festivalin tüm konserler ücretsiz olup saat 20.00’de başlayacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın değerli destekleriyle gerçekleşecek bu yılki festivalin ana sponsoru ise Türkiye İş Bankası oldu. T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin de destek verdiği festivalin sponsorları arasında ise Acapulco Resort Otel, Aderans Constructıon Ltd., Kaner Group Companies, Osmanlar Vakfı, Turkcell Kuzey Kıbrıs(iletişim sponsporu), ESK, Yunus Emre Enstitüsü ve Bellapais Gardens yer alıyor.