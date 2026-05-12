Ortaokul ve Liseler arası 6. Kısa Öykü Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Telsim iş birliğinde bu yıl altıncısı düzenlenen Ortaokul ve Liseler arası Kısa Öykü Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ödül töreni bakanlığın toplantı salonunda yapıldı. Ortaokul ve lise kategorilerinin yanı sıra “Pembe Marmara Özel Ödülü” de sahiplerini buldu.

Yarışmaya iki kategoride toplam 140 öğrenci başvurdu. "Mekân olarak Kıbrıs'ta geçmesi koşuluyla polisiye türünde" öykülerle katılım sağlanan yarışmanın jüri üyeliğini Bülent Dizdarlı, Fatma Vurana, Heves Piro, Prof. Dr. Şevket Öznur, Yıltan Taşçı ve Zeki Erkut üstlendi. Yarışmada öğrenciler hem yerel kimliklerini hem de yaratıcı yazarlık becerilerini bir arada kullama fırsatı yakaladı.

Ödül törenine, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, Pembe Marmara’nın akrabası Nilgün Ecvet Orhon, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, jüri üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Ortaokul kategorisinde Türk Maarif Koleji'nden (TMK) Giz Nursel Deliceırmak birinci, TMK’dan Pars Ozan ikinci ve Çanakkale Ortaokulu’ndan Meryem Bulluk üçüncülük ödülünü aldı.

Lise kategorisinde TMK’dan Elay Keleşzade birinci, 20 Temmuz Fen Lisesi’nden İrfan Laçin ikinci ve Doğa International Schools’dan Tomiris Dolunay üçüncülük ödülünün sahipleri oldu. English School of Kyrenia öğrencisi Maya Atılgan ise "Pembe Marmara Özel Ödülü"nü almaya hak kazandı.

İnanıroğlu: “İlk üç yılın dereceye giren eserlerinin bir kitapta toplandı”

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü İnanıroğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, projenin her geçen yıl fark yaratmaya devam ettiğini belirterek, öğrencileri güncel ve ilgi çekici bir konuyla buluşturan Telsim’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İlk üç yılın dereceye giren eserlerinin bir kitapta toplandığını belirten İnanıroğlu, bu çalışmanın gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Yarışmanın öğrencilerde “ben yaparım” duygusunu güçlendirdiğini vurgulayan İnanıroğlu, geçmiş yıllarda yarışmada derece alan öğrencilerden Eser Çalıkuşu’nun bugün kendi kitabını yayımlamasının bunun somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. İnanıroğlu, gençlere yazmaktan ve okumaktan vazgeçmemelerini tavsiye etti.

Hocanın: “Üretmek var olmanın en önemli gerekçelerinden biridir”

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Hocanın da gençlerin ortaya koyduğu yaratıcılığın büyük değer taşıdığını belirterek, böyle bir organizasyonda yer almaktan gurur duyduklarını söyledi ve dereceye girenleri tebrik etti.

Hocanın, Telsim’in her platformda eğitime destek sunduğunu belirterek, 21 Mayıs’ta Kıbrıs kültürüne yönelik ortak bir sergi ve defile etkinliği düzenleneceğini açıkladı. Hoca, “Üretmek var olmanın en önemli gerekçelerinden biridir. Yeniliklerin ve ilklerin peşinden koşun, hayallerinizi takip edin” dedi.

Tüz: “Bugün yazan bir genç, yarın ülkesinin en güçlü seslerinden biri olabilir”

Telsim Genel Müdürü Tüz ise, altı yıldır iş birliğiyle sürdürdükleri yarışmadan dolayı MEB’e teşekkür etti ve yarışmaya katılan gençleri kutladı. Tüz, gençleri ve kadınları desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Tüz, ayrıca, Telsim'in ilk üç yılın kazanan öykülerinin bulunduğu “Gençlerin Kaleminden Kıbrıs Öyküleri” kitabının devamı olarak, son üç yarışmada dereceye giren 22 öykünün yer alacağı ikinci kitab da yakında okuyucularla buluşturacağını söyledi.

Törende söz alan Nilgün Cevdet Orhon, halası Pembe Marmara’nın adının bir yarışmada anılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Juri üyeleri adına konuşma yapan Yıltan Taşçı ise, yarışmaya düzenleyen Telsim'e ve MEB’e teşekkür etti, yarışmaya katılan öğrencileri daha çok okumaya ve yazmaya teşvik etti.

Konuşmaların ardından kazanan öğrencilere ödülleri ve başarı belgeleri takdim edildi.