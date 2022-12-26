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Geçitkale-Serdarlı Belediyesi meclis üyeleri

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi meclis üyeleri

Geçitkale- Serdarlı Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.

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Geçitkale- Serdarlı Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Geçitkale- Serdarlı Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)

UBP- ALİ BARKUT

UBP- İZZET KÜÇÜKOĞLU

UBP- TAYFUN BİLLÜROĞLU

UBP- HABİB YILDIRIMLAR

UBP- ALİYE BİLAL

CTP- SALİH RUSO

CTP- AHMET KADI

CTP- MUSTAFA SEVİNÇ

CTP- AYFER ESENDAĞ

DP- MEHMET SALİH HAVALI

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