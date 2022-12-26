Geçitkale-Serdarlı Belediyesi meclis üyeleri
Geçitkale- Serdarlı Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı.
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Geçitkale- Serdarlı Belediyesi meclis üyeleri de açıklandı. Buna göre; Geçitkale- Serdarlı Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:
(En fazla oy alan üyeden başlayan sıralama ile)
UBP- ALİ BARKUT
UBP- İZZET KÜÇÜKOĞLU
UBP- TAYFUN BİLLÜROĞLU
UBP- HABİB YILDIRIMLAR
UBP- ALİYE BİLAL
CTP- SALİH RUSO
CTP- AHMET KADI
CTP- MUSTAFA SEVİNÇ
CTP- AYFER ESENDAĞ
DP- MEHMET SALİH HAVALI
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Etiketler : Geçitkale- Serdarlı Belediyesi