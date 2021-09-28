“Geçiş kolaylığı nedeniyle tedbir elden bırakılmasın”

Derya ULUBATLI

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda Kuzey-Güney arası geçişlerde ‘turuncu seviye’ uygulaması devreye girdi, aşılı kişiler için ‘testsiz geçiş’ dönemi başladı.

Aşı programını tamamlamış kişiler dün sabah 8.00 itibariyle ülkedeki 9 farklı geçiş noktasından aşı kartları, Adapass ve Greenpass göstererek geçti.

Aşısız vatandaşların ise 72 saatlik negatif PCR veya antijen ile geçiş yapmaya devam edeceği bildirildi.

Kuzeyden güneye geçişte gerekli evrakların telefon üzerinden değil, kağıt olarak memurlara gösterilmesi gerektiği de belirtildi.

Uygulamanın ilk gününde geçiş noktalarına giden YENİDÜZEN hem kuzeyden, hem de güneyden vatandaşlarla konuştu, kararla ilgili görüşlerini sordu. Geçişlerde aşılı kişiler için test zorunluluğunun kalkması bazı vatandaşları mutlu ederken, bazılarını ise ‘vaka artışı’ konusunda endişelendirdi. Vatandaşların tümü, her koşulda ‘tedbiri elden bırakmama’ çağrısı yaptı.

Sürekli geçmek zorunda olanların çoğu karardan memnun

İş, okul gibi nedenlerle sürekli geçiş yapmak durumunda olan kişilerin çoğu uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi. Kapılarda yapılan test kontrollerinin geçişleri yavaşlattığını savunan bazı vatandaşlar yeni kararın kendilerini rahatlatacağını ve kapıda geçirilen süreyi kısaltacağını savundu. Öte yandan bazı kişiler ise çalışma saatlerinden dolayı sürekli test yapıp çıktı almanın kendilerini zorladığını, bu yüzden kararı onayladıklarını söyledi. Vatandaşlar uygulamanın aşılanmayı teşvik etmek için de önemli bir adım olacağını belirtti.

“Vakaları artırabilir”

Diğer taraftan bazı vatandaşlar aşılı kişilerin de virüsü taşıyıp bulaştırma riskinin olduğunu, bu yüzden kararın doğru sonuçlar doğurmayacağını savundu. Vakaların artmasından endişe duyan bazı vatandaşlar, “zaten güneydeki mekanlara girmek için her şekilde negatif PCR göstermek zorundayız, bu testi kapılarda da göstermek bize çok vakit kaybettirmez” şeklinde konuştu.

NE DEDİLER?

Zihni Türksel: “Sürekli geçen kişilere kolaylık sağlayacağına inanıyorum”

Ben güneye çok sık geçen biri değilim. Bugün bazı işlerimi halletmek için geçiyorum ancak bu uygulamanın geçişleri hızlandırmak açısından faydalı olacağına inanıyorum. Sürekli geçen insanlara ciddi kolaylıklar sağlayacak. Ayrıca aşılı olmayan kişileri aşıya teşvik etmek için de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Umarım gerçekten yararlı olur.”

Mine Balman: “Bazen kapıda saatler geçiriyorduk… Şimdi geçişler hızlanacak”

“Çocuklarımı okula götürmek, güneydeki sosyal aktivitelere katılmak ve oradaki çevremle görüşmek için bazen günde birkaç geçmek durumunda kalıyorum. Önceleri benim için PCR testlerinin çıktısını almak zor oluyordu çünkü ne yazık ki iki taraf dijitale geçme konusunda bir türlü anlaşamamıştı, ama esas zor olan COVID önlemleri nedeniyle kapılarda kontrol yapılmasıydı. Özellikle güneyde eleman eksikliği vardı ve bu kapılarda sıkışıklığa neden oluyordu. Daha önce çocukları okula götürmek için sabah bu kapıdan 15 dakikada geçerken COVID önlemleri nedeniyle en az bir saatimizi kapıda geçirmeye başlamıştık ve ilk zamanlar çocuklar okula sürekli geç kalıyordu. Bu sadece benim değil, çocukları güneyde okuyan birçok velinin karşılaştığı bir durumdu. Evden neredeyse sabah 6 buçuk gibi çıkmamız gerekiyordu. Şu anda aşılılar için testlerin kaldırılması o anlamda işimizi kolaylaştırdı, bize avantaj sağladı. Yine de biz aileler olarak testlerimizi yapmaya devam edeceğiz, tedbiri elden bırakmayacağız. Zaten okullar da belirli aralıklarla random testler yapıyor. Bu bilinçle hareket edersek testsiz geçişlerin vaka artışına neden olmayacağına inanıyorum. Zaten çocuklar uzun süre okullarına gidemedi, güneyde çalışan kişiler işlerine gidemedi, bu yüzden testsiz geçiş olsa bile, yeni bir kapanma olmaması için kişilerin bu konuda ekstra tedbirli davranacağına inanıyorum.”

Eli Kanaris: “Testsiz geçmek bana kendimi özgür hissettirdi”

“Ben Girneliyim ve güneye oradan göç ettim. 17 yaşına kadar orada yaşadığım için ayrı bir bağ hissediyorum. Bu yüzden sıklıkla kuzeye geçiyor, oradaki arkadaşlarımı görüyor ve doğduğum yerde denize giriyorum. Bazen haftada üç kez geçtiğim oluyor. Testsiz geçişlerin tüm süreci daha da kolaylaştıracağını düşünüyorum. Ben de Haziran ayından beri çift aşılıyım ve bugün testsiz geçmek bana kendimi daha özgür hissettirdi. Sanki ülke içerisinde daha özgür hareket edebiliyormuş gibi hissettim.”

Selim Boral: “Bu uygulamaya karşıyım, vakaları artıracağına inanıyorum”

“Ben üç doz aşımı oldum ve aşılı kişilerden PCR testi istenmemesinin geçişlerdeki yoğunluğu azaltacağına, işleri kolaylaştıracağına inanıyorum ancak vaka artışına neden olacağını da düşünüyorum. Açıkçası şahsen geçişlerde PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına karşıyım çünkü aşılı olmama rağmen bu virüsü taşıyabilir ve bulaştırabilirim. Hem hava ve deniz yolları ile ülkeye gelişlerde, hem de güneye geçişlerde aynı durum geçerlidir. Bu yüzden test zorunluluğunun kaldırılmasının kesinlikle bulaşma riskini artıracağını düşünüyorum.”

Mehmet Sağır: “İyi bir adım değil… Zaten güneydeki mekanlara PCR olmadan giremiyoruz”

“Kapılarda PCR zorunluluğunun kalkmasının iyi bir adım olmadığını düşünüyorum çünkü güneyde girmeye çalıştığımız mekanlarda bizim kartımız kabul edilmiyor ve yine de bizden SafePass ya da negatif PCR sonucu isteniyor. Ben oradaki mekanlara rahatça girebilmek için güneyden SafePass da çıkarmaya çalıştım ancak güneydekiler Kıbrıslı Türk olduğumuzu ve bizim aşı kayıtlarımızın orada henüz sisteme alınmadığını söylüyor. Ayrıca geçişlerin hızlanmasına da çok etkili olacağını düşünmüyorum çünkü zaten ekstra bir PCR sonucuna bakmak kapıdaki görevlilerin işini zorlaştıran bir şey değil.”

Halil Kahraman: “Aşılamayı teşvik edeceğine inanıyorum”

“Bu sistemin aşılanma konusunda olumlu etki yaratacağına inanıyorum. Geçişlerdeki hızı ya da bulaşma riskini nasıl etkiler bilmiyorum ancak aşılı kişilerin testsiz geçmesi en azından kuzeydeki kişileri aşı olmaya teşvik edebilir. Ben sürekli geçen bir insan değilim. Bazen belirli işlerim için, bazen de arkadaşlarımla görüşmek için geçiyorum ancak daha sık geçen insanlar için bir kolaylık sağlayacaktır. Testsiz geçişler artık dünya genelinde uygulanmaya çalışılan bir yöntem. İnsanlar yavaş yavaş test olayını kaldırmaya çalışıyor. Bunun da ülkemizde bu yönde atılan bir adım olduğuna inanıyorum. Zaten artık bünyemiz grip ya da başka herhangi bir hastalık gibi COVID virüsüne de alışmak zorunda kalacak. Bir şekilde bu virüsün olduğu bir dünyaya ve onun şartlarına alışmak durumundayız.”

Buse Zurnacı: “Haftanın 6 günü geçiyorum, bizim için çok iyi bir adım”

“Ben güneyde çalışıyorum ve haftanın 6 günü bu geçişi yapmak durumundayım. Şahsen testsiz geçişlerin bizim gibi insanların işini çok kolaylaştıracağına inanıyorum çünkü özellikle ilk zamanlar üç günde bir test yaptırmamız gerekiyordu ve iş çıkış saatim akşamı bulduğu için ücretsiz testlere yetişemiyor, özel hastanelere gidip ücretli testler yaptırmak zorunda kalıyordum. Şimdi bu testsiz geçişler bizim için iyi olacak ama yine de tedbirin elden bırakılmaması gerekiyor. Umarım insanlar da üstüne düşen görevi yapar ve tedbiri elden bırakmadan test yaptırmaya devam eder, biz de ekmeğimizden geri kalmayız. Ben içimin rahat etmesi için minimum 10 günde bir testlerimi yaptırmaya devam edeceğim çünkü güneyde de vakalar devam ediyor ve başımıza ne zaman ne geleceğini bilemiyoruz.”

Athena Lahou: “Uygulamadan memnunum”

“Kuzeyde birçok arkadaşım var, haftada birkaç kez gidip onları görüyorum. Bugün de doğum günüm ve kuzeydeki arkadaşlarım benim için bir parti hazırladı, bu sebeple geçiyorum. Aşılıyım ve testlerin kaldırılmasının bu geçişleri çok kolaylaştıracağına inanıyorum. Uygulamadan memnunum, özellikle bizim gibi sık sık geçenler için oldukça güzel bir adım olduğunu düşünüyorum.”

Cevdet Kemalettin: “Geçiş süreci daha hızlı ve kolay olacak”

“Uygulamadan memnunum. Bu şekilde geçişlerin çok daha kolay ve hızlı yapılacağına inanıyorum. Diğer türlü sürekli test yaptırmak, test sonucunun çıkmasını beklemek ve gidip çıktı almak biraz yorucu ve uzun bir işlem oluyordu. Şimdi her şeyin daha pratik olacağını düşünüyorum.”