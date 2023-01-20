“Geçiş kapılarıyla ilgili EÖP ile Başbakanlık arasındaki anlaşma neden sonuç vermedi?”

Cumhuriyeti Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in 20 Haziran 2022’de “Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) ile geçiş kapılarının iyileştirilmesine yönelik bir protokol imzaladığını” açıkladığını anımsattı.

Erhürman, bu açıklamaya karşın bugün, yine Üstel’in, “EÖP ile varılan anlaşmanın sonuç vermediğini” açıkladığını belirtti. Erhürman, “Ne oldu da sonuç vermedi? "Müjde" neden hayata geçmedi?” sorularını sordu.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarih: 20 Haziran 2022. Gazetelerde manşet: Başbakanlık ile Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) arasında sınır kapılarının iyileştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Bu da içeriden bir "müjde" idi aslında. Kara kapılarında eziyet çekenlerin yüreklerine su serpilmişti!

Tarih: 20 Ocak 2023. Sn. Üstel, EÖP ile varılan anlaşmanın sonuç vermediğinin bilincinde olduğunu açıkladı. Ne oldu da sonuç vermedi? "Müjde" neden hayata geçmedi? Bilmiyoruz. Ama Sn. Üstel bir kez daha yüreklerimize su serpti: "Mutlaka bir hal çaresi bulma yoluna gidileceğini kaydetti"