Geçen hafta meydana gelen 73 kazada 21 kişi yaralandı

Geçen hafta meydana gelen 73 trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında yine ilk sırada yer aldı. Denetimlerde, 168 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 9 -15 Haziran tarihlerini kapsayan süredeki 73 kazanın, 15’i yaralanmayla, 58’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 21 kişi yaralandı.

Kazaların, 24’ü süratli araç kullanmak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü kavşakta durmamak, 10’u yakın takip, 9’u diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 2 Milyon 678 bin 145 TL olduğu kazaların 24’ü Girne’de, 23’ü Lefkoşa’da, 11’i İskele’de, 8’i Güzelyurt’ta, 7’si Gazimağusa’da meydana geldi.

Denetimlerde, 11 bin 960 sürücünün 1860’ı rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde 11 bin 960 sürücü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 1860 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 168 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü ise tutuklandı. Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (533), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (231), Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (158), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (151), Trafik Işıklarına Uymamak (92), Muayenesiz Araç Kullanmak (84), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (68), Dikkatsiz Sürüş (58), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (35), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (28), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (26), Tehlikeli Sürüş (24), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (24), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (15), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (14), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (12), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (5), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (1), diğer trafik suçları (1692).”