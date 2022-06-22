"Gece geç saatlere kadar şiddetli rüzgar var"

Meteoroloji Dairesi eski müdürlerinden Fehmi Oktay, Kanal Sim’e açıklamalarda bulundu. Oktay, rüzgarın gece geç saatlere kadar şiddetli eseceğini, özellikle dağlık bölgelerde ve kuzey sahilinde daha da kuvvetleneceğini açıkladı. Rüzgarın yarın rüzgarın dinmesi bekleniyor. Oktay, bu gece herkesin dikkatli olması gerektiğini de vurguladı.