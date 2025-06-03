Gazimağusa'da iş cinayeti

Gazimağusa’da Çöplük Ayrıştırma Merkezi’nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen iş kazasında, 48 yaşındaki Mustafa Kayakan hayatını kaybetti. Arızalı kompaktörü tamir eden Kayakan, aracın aniden hareket etmesi sonucu iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; Mustafa Kayakan ile M.Ş.K. (49), merkezin çöp öğütme işlerinde kullanılan arızalı kompaktör aracını tamir ediyordu. Tamirin ardından, aracın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla iş arkadaşları M.M. (29)’den aracı çalıştırmasını istediler.

M.M.’nin aracı çalıştırdığı sırada vitesin takılı olması nedeniyle iş makinesi aniden öne hareket etti. Bu sırada alt takım vidalarını sıkmakta olan Mustafa Kayakan, aracın altında kalarak ağır yaralandı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında M.M. ve M.Ş.K. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.