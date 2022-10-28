Gaziantep’ten aldığı uyuşturucuyla Ercan’da yakalandı

Ercan’dan tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Z.A. ve meseleye bağlantılı olarak görülüp tutuklanan zanlı F.D. ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru İbrahim Atabek, 25 Ekim’de Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan Z.A. isimli zanlının eşyaları ve üzerinde yapılan aramada iç çamaşırında 50 gram ağırlığında methamfetamin olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi F.D. isimli zanlının yönlendirmesiyle Gaziantep’te bir kişiden alıp, ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, F.D. isimli zanlının ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Polis, aranan bir kişi olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlıların 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.