Gazeteciler Birliği ile Arucad arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Gazeteciler Birliği'nden verilen bilgiye göre, protokole, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Asım Vehbi imza koydu.

Protokol, her iki kurum arasında ikili ilişkileri geliştirmeyi, bilimsel, toplumsal ve eğitsel alanlarda bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmayı amaçlıyor.

İmzalanan protokol ile KTGB ve ARUCAD ortak çalışmalar yapacak, işbirliği olanaklarını artıracak ve KTGB üyeleri ile ARUCAD personeli arasında mesleki, idari ve eğitsel alanlarda yardımlaşma sağlanacak.

KTGB Başkanı Efdal Keser imza töreninde yaptığı konuşmada, gazetecilerin, kendilerini geliştirirken, mesleğe aday olanlara da yol göstermelerinin önemli olduğunu ifade ederek, imzalanan protokolün amacının da bunu içerdiğine dikkat çekti.

Bilgi birikimini paylaşmanın bir zenginlik olduğunu belirten Efdal Keser, medyanın bütününün ve medyaya hayat veren bireylerin eksikliklerinin giderilmesi için iş birliklerinin son derece önem taşıdığını vurguladı.

Keser, benzer iş birliklerini genişletmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

ARUCAD Rektörü Asım Vehbi de medyada paydaşlar arasında iş birliklerinin önemine işaret etti.

Vehbi, söz konusu protokol ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden üniversite olarak yararlanırken, aynı şekilde Birlik üyelerinin de Üniversite’den yararlanmasına olanak sağlandığını ifade etti.

Öğrencilerin üniversitede mesleğe hazır hale gelmelerinin önemli olduğunu söyleyen Profesör Dr. Asım Vehbi, bunun yanında pratiğin de gerekliliğine işaret etti ve protokol ile bu açığın Gazeteciler Birliğinin katkılarıyla giderileceğine inanç belirtti.