Gardiyan’ın tutukluluk süresi uzatıldı

Merkezi Cezaevi’nde düzenlenen operasyonda çantasında 150 adet hap ile yakalanan gardiyan H.M., aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlı ek tutukluluk talebi ile yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlı H.M’nin 03.11.202 tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide cezaevinde gardiyan olan zanlının cezaevine yüklü miktarda hap getireceğinin bilgisinin alındığını anımsattı.

Polis, zanlının nizamiye giriş kapısından cezaevine giriş yaptığı esnada üzerinde yapılan aramada, sırt çantasının içinde ve siyah renk yırtık eldivenin parmaklarının içine yerleştirilmiş 150 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde, cezaevinde uyuşturucu madde suçundan hükümlü tutuklu bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesiyle Mağusa’da aranan bir kişiden aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının cep telefonundaki iş cep uygulamasında yapılan kontrolde Ekim ayında bir çok kez, yine aranan bir kişiden para akışı olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının iki günlük süreçte ifadenin teyidine devam edildiğini, aranan şahsın kimliğinin tespit edildiğini cezaevinde de soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Polis, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.