Fuhuş yaptırmakla suçlanan cezaevine gitti

Lefkoşa’da meydana gelen zorla fuhuşa teşvik suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.D.A., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Adli Şube’de görev yapan polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagil, zanlının ‘darp’, ‘Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket’, ‘kasti hasar’ ve ‘fuhuşa teşvik’ suçlarından tutuklandığını anımsattı.

Karagil, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının yargılanıncaya değin 45 günü aşmamak üzere süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.