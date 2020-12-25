Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!

Lefkoşa’da meydana gelen ‘zorla fuhuşa teşvik’ suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.D.A., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları anımsattı. Karagil, zanlının ‘darp’, ‘Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket’, ‘kasti hasar’ ve ‘fuhuşa teşvik’ suçlarından tutuklu olduğunu belirtti.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen iki zanlının 16 Aralık tarihinde tutuklanmasının ardından, ‘fuhuşa teşvik eden’ zanlının da araştırılmaya başlandığını belirten Karagil, zanlının 17 Aralık tarihinde polise gelerek teslim olduğunu ifade etti.

Karagil, zanlının tasarrufunda bulunan üniversite diplomasının sahte olduğunun tespit edildiğini kaydederek, bu konunun da araştırıldığını açıkladı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten polis memuru Karagil, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.