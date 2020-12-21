Zanlı başka isimler verdi

Lefkoşa’da meydana gelen zorla fuhuşa teşvik suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.D.A., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Adli Şube’de görev yapan polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagil, zanlının ‘darp’, ‘Özel hayatın gizliliğine aykırı hareket’,’kasti hasar’ ve ‘fuhuşa teşvik’ suçlarından tutuklu olduğunu anımsattı.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen iki zanlının 16 Aralık tarihinde tutuklanmasının ardından, fuhuşa teşvik eden M.D.A.’nın da araştırılmaya başlandığını belirten Karagil, zanlının 17 Aralık tarihinde polise gelerek teslim olduğunu ifade etti.

Karagil, zanlının fuhuşa teşvik suçlarını reddettiğini kaydederek, başka şahıslarında bulunduğunu dile getirdiğini açıkladı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten polis memuru Karagil, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, tahkikatın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.