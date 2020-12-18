Fuhuşa teşvik soruşturması sürüyor

Lefkoşa’da meydana gelen zorla fuhuşa teşvik suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.D.A., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat maksatlı ilk etap da tutuklanan iki kişi ise suçla bağlantıları görülmediğinden serbest bırakıldılar.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagil, zanlının ‘darp ve fuhuşa teşvik’ suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu düşünülen 2 zanlının 16 Aralık tarihinde tutuklanmasının ardından, fuhuşa teşvik eden M.D.A.’nın da araştırılmaya başlandığını belirten Karagil, 17 Aralık tarihinde polise gelerek teslim olduğunu ifade etti.

Karagil, zanlının fuhuşa teşvik suçlarını reddettiğini kaydederek, başka şahıslarında bulunduğunu dile getirdiğini açıkladı.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve zanlının telefonun da tespit edilemediğini belirten polis memuru Karagil, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı "Darp etmedim, kavga ettik. Ben de yaralandım. Kaldığımız ev bize çok pahalı geliyor, kira için para getirmesini istedim. Onu evden atmamam için bana yalvardı" şeklinde konuştu.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, tahkikatın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.