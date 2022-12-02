“Fuhuş ve insan kaçakçılığı” zanlısına 7 gün daha ek tutukluluk!

Kıbrıs’ın kuzeyinde öğrenci kaydı yapacağı gerekçesi ile Nijerya'dan gelmesini sağladığı kadının pasaportuna el koyup fuhuşa zorlayan zanlı ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ortunç Özbaylı, 21 – 27 Kasım tarihleri arasında 22 yaşındaki zanlı M.O.J.’nin, Kıbrıs’ın kuzeyinde öğrenci kaydı yapacağı gerekçesi ile Nijerya'dan gelmesini sağladığı 40 yaşındaki R.J.’nin pasaportunu alıkoyarak para karşılığında zorla birçok erkekler cinsi münasebette bulunmasını sağlayıp, fuhuşa teşvik edip, cinsi münasebete girdiği erkeklerden para almak sureti ile fuhuş yoluyla kazanç elde etmekle methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 30 Kasım tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emir gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emir gereği yapılan aramada; R.J.’ye ait pasaport, henüz tespit edilemeyen Nijerya uyruklu 4 kişiye ait pasaport ve 3 adet not defterinin emare olarak alındığını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını, aranmakta olan şahıslar, alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahıslara ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.