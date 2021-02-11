"Firarda hata ve ihmal varsa soruşturmada çıkacak"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yaşanan firar nedeniyle cezaevi çalışanlarına yönelik bazı eleştiriler yapıldığını, çalışanlarla dalga geçildiğini belirtti, bunu kınadı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklamasında firarda hata ve ihmal varsa soruşturmada ortaya çıkacağını kaydetti. Cezaevinin ne mahkumlar ne de çalışanlar için uygun bir yer olduğunu ifade eden Bengihan, “Tüm bu olumsuzlukların sorumlusu Cezaevi personeli değil, yıllardır bilinmesine rağmen bu sorunlara çözüm üretmeyen yöneticilerimizdir” dedi.

1982 yılında 175 mahkum ve tutuklu için inşa edilen Merkezi Cezaevi’nde şu an 623 mahkum ve tutuklu bulunduğuna dikkat çeken Bengihan, “Ülkemizde çocuklar veya genç suçlular için Islah Evi bile bulunmadığı için cezaevinde diğer mahkumlarla birlikte kalmaktadır” dedi.