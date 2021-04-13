Filaktou: Geçiş noktalarının açılması görüşülüyor

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eş başkanı Leonidas Filaktou, Komitenin epidemiyoloji şartlar üzerinde geçiş noktalarının açılması konusunu görüştüğünü söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Filaktou, “Teknik komite olarak görüştük; geçiş noktalarının açılması konusunu ele aldık ve şu an uygulanması gereken epidemiyolojik kriterler üzerine görüş teatisinde bulunuyoruz” dedi.

Filaktou, komitenin son görüşmesine her iki toplumdan uzmanların katıldığını belirtti, “Bilim insanları ve uzmanlar geçiş noktaların aşamalı olarak açılması konusunda ortak kriterleri görüştük” dedi. İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eş başkanı Leonidas Filaktou, kararın epidemiyolojik kriterlere bağlı olduğuna işaret etti.

Filaktou, teknik komitenin yakın zamanda yeniden bir araya geleceğini ifade ederek uzmanlar durumu değerlendikten sonra detayların ele alınacağını sözlerine ekledi.