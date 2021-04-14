'Geçişler başlasın' umudu

Turizmde “kısmi açılım” süreci ile birlikte kumarhanelerin önü açılırken, gözler, kuzey ile güney arasındaki geçişlere çevrildi. Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir geçişler neredeyse durdu. Hem ekonomi, hem de toplumlar arası ilişkiler için adım atılması isteniyor.



İLGİLİ KESİMLER NE SÖYLEDİ?

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu: “Güneyden kuzeye turist gelmesi için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne öneride bulunduk”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber: “Esnaf yüzde yüz gelir kaybı yaşıyor. Kur farkını değerlendiremedik, kuzey çok daha ucuz.”

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner: “Geçiş noktaları kademeli şekilde açılmalı”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz: “Günübirlik ya da belirli saatlerde karşılıklı geçişler yapılabilir”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut: “Türkiye’deki gelişlerde kısıtlama öneriyorsak güneyden de sınırlı ve kısıtlı olmalı”

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış: “Risk kategorileri gözetilerek, düzenleme yapılmalı”

Ayşe GÜLER

Turizmdeki açılma süreciyle birlikte, adada gözler bu kez serbest dolaşıma çevrildi. Kumarhanelere yönelik “kapalı turizm” hamlesinin ardından, Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasında geçişlerin de yeniden normalleşmesi gündeme geldi.

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir kuzey ile güney arasında kısıtlı şekilde devam eden geçişlerle ilgili beklenti arttı, gözler izlenecek yol haritasına çevrildi. Ekonomi çevreleri geçiş noktalarının açılmasının ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlayacağına işaret ederken, en az kapalı turizm için harcanan çaba kadar, geçişlerin açılması için de çaba harcanmasını talep etti.

Sağlıkçılar ise geçiş noktalarının açılımına daha temkinli yaklaştı, ise ‘denetimli ve kısıtlamalı’ geçiş vurgusu yaptı.

Ekonomik çevreler ‘ciddi katkı sağlar’ diyor…

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, geçiş noktalarının açılmasının ekonomiye ciddi katkı sağlayacağını söyledi, “Pandemi gerekçesiyle bunu kısıtlamak doğru değil” dedi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, gerekli sağlık tedbirlerinin alınarak, hiçbir kısıtlama yapılmadan,

geçiş noktalarının açılması gerektiğini belirterek, bu durumun kuzey ve güneydeki ekonomiye olumlu yansıyacağını belirtti.

Öte yandan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber ise “Kapalı turizmle ilgili uğraş, kapıların açılması ile ilgili ortaya konsa daha etkili olurdu” şeklinde konuşarak, geçiş noktalarının Kıbrıs’ta iki toplumlu yaşama açılan bir pencere olduğunu, açık olmasının ekonomiye olumlu yansımayacağını dile getirdi.

Turizm Bakanlığı’ndan Mayıs ayı itibariyle çift aşı ve çift PCR’lı geçiş önerisi…

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne Mayıs ayı itibariyle çift aşı ve çift PCR’lı turistlere yönelik çalışmayı hayata geçirmesini ardından güneyden de turist gelmesi için öneride bulundu.

Bakan Fikri Ataoğlu, Komite’nin vereceği karara göre hareket edeceklerini YENİDÜZEN’e açıkladı.

Geçişlerin yeniden nasıl ve ne zaman başlayacağına ilişkin bilinmezlik sürerken, hem sağlıkçılar hem de ilgili örgütler atılması gereken adımları değerlendirdi.

Sağlıkçılar daha temkinli…

Sağlıkçılar ise geçiş noktalarının ‘açılımına’ daha temkinli yaklaştı.

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçişlerin bir süre daha denetimli ve sınırlı olması gerektiğini ifade ederek, “Türkiye’deki gelişlerde kısıtlama öneriyorsak güneyden de sınırlı ve kısıtlı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gürkut, hastalık yaygınlığı bakımından kuzey ve güney arasında fark olduğunu ifade ederek,

halk sağlığı açısından gerekmedikçe güneye ziyarette bulunmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış ise geçiş noktalarıyla ilgili atılacak adımların dünyadaki uygulamalara benzer şekilde risk kategorilerini gözeterek, düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

İLGİLİ TARAFLAR NE SÖYLEDİ?

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:

“Güneyden kuzeye turist gelmesi için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne öneride bulunduk”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı devre turizminin açılmasının ardından, çift aşı ve çift PCR’lı turistlere yönelik çalışmayı Mayıs itibariyle hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi, “Bu uygulama hayata geçerse, güneyden kuzeye turist gelmesi için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne öneride bulunduk” dedi.

Ataoğlu, şu anda durumun netleşmediğini, Bulaşıcı Hastalıkla Üst Komitesi’nin vereceği yanıtı beklediklerini kaydetti.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Geçiş noktaları kademeli şekilde açılmalı”

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, geçiş noktalarının açılmasının ekonomiye ciddi katkı sağlayacağını söyledi, “Pandemi gerekçesiyle bunu kısıtlamak doğru değil” dedi.

Çağıner, bu konuda karşılıklı kuralların belirlenebileceğine, denetimli ve şartlara bağlı olarak kademeli açılıma gidilebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki Ekonomi komitesi içerisinde yer alması nedeniyle gelişmeleri yakından bildiğini ifade eden Çağıner, geçiş noktalarıyla ilgili konunun Cumhurbaşkanlığı tarafından takip edildiğini, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Çağıner, bu konuda hızlı şekilde adım atılması gerektiğine de değindi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz:

“Günübirlik ya da belirli saatlerde karşılıklı geçişler yapılabilir”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, gerekli sağlık tedbirlerinin alınarak, hiçbir kısıtlama yapılmadan,

geçiş noktalarının açılması gerektiğini söyledi, bu durumun kuzey ve güneydeki ekonomiye olumlu yansıyacağını belirtti.

Deniz, söz konusu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğine değindi.

“Geçiş noktalarında açılım yapılmalı. Kapalı olması, iki toplumu birbirinden ayrıştırıyor” diyen Deniz, günübirlik ya da belirli saatlerde karşılıklı geçişlerin yapılabileceğini ifade etti.

Deniz, PCR ya da random testlerle denetimlerin sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber:

“Esnaf yüzde yüz gelir kaybı yaşıyor”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, geçiş noktalarının Kıbrıs’ta iki toplumlu yaşama açılan bir pencere olduğunu söyledi, açık olmasının ekonomiye olumlu yansımayacağını dile getirdi.

Kanber, geçiş noktalarının kapalı değil, ‘kısıtlı’ şekilde de olsa açık olması gerektiğini ifade etti.

“Kapalı olması nedeniyle Lokmacı, Girne çarşı, Güzelyurt ve Mağusa’daki esnaf yüzde yüz gelir kaybı yaşanıyor” diye konuşan Kanber, “Kuzey, güneydekiler için 9 kat daha ucuz… Ancak bunu değerlendiremedik” dedi.

Kanber, “Kapalı turizmle ilgili uğraş, kapıların açılması ile ilgili ortaya konsa daha etkili olurdu” şeklinde konuştu.

SAĞLIK AÇISINDAN NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut:

“Türkiye’deki gelişlerde kısıtlama öneriyorsak Güney’den de sınırlı ve kısıtlı olmalı”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçişlerin bir süre daha denetimli ve sınırlı olması gerektiğini ifade ederek, “Türkiye’deki gelişlerde kısıtlama öneriyorsak Güney’den de sınırlı ve kısıtlı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Gürkut, hastalık yaygınlığı bakımından kuzey ve güney arasında fark olduğunu ifade ederek,

halk sağlığı açısından gerekmedikçe güneye ziyarette bulunmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan kullanıma koydukları hızlı testlerin güvenirliğinin olup olmadığına dair bilgi talep ettiklerini de söyleyen Gürkut, “Hızlı testlerin en güvenilir ve onaylı olması gerekiyor ki ne kadar yanılma payı olduğunu bilelim” şeklinde konuştu.

Gürkut, “Bunu bilmeden nerede, nasıl kullanılacağına karar vermemek lazım” dedi.

Kıbrıs’ın güneyinde de vaka sayılarında artış olduğunu ifade eden Gürkut, bununla birlikte nüfus oranına bakıldığında kuzeydeki vakalarda da ciddi artış olduğunu belirtti.

Gürkut, şu anda endişeli bir bekleyiş olduğunu, yerel vakaları sınırlamanın başarılamadığını dile getirerek, temaslı takip ekibinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Karantina şartlarının halk üzerinde olumsuz algı oluşturduğu, koşulları beğenmediği ya da endişe duyduğu için temaslılarını bildirmediğini arkadaşlar tespit etmişti” diyen Gürkut, “Karantina şartlarının düzeltiliyor olması, halka bilgi paylaşılması, ev karantinasının rahatlamaya neden olması, daha sıkı denetim ya da yerel vakaların azalmasını umut edebiliriz” şeklinde konuştu.

Gürkut, sürekli olarak bilgi paylaşılmasının devam edilmesine ve denetimlerin artırılmasına değindi.

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış:

“Risk kategorileri gözetilerek, düzenleme yapılmalı”

Öte yandan Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, geçiş noktalarıyla ilgili atılacak adımların dünyadaki uygulamalara benzer şekilde risk kategorilerini gözeterek, düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte aşı uygulamaları, antikor düzeyi, PCR ve antijen testlerinin değerlendirilmesinin son derece önemli olduğuna değinen Varış, ne ‘hızlı’ ne de PCR testlerinin tam sonuç vermediğini dile getirdi, “Bunların negatif olması virüs varlığını ekarte ettirmez. Ama tabii ki büyük oranda güvenilirdir” şeklinde konuştu.

Ekonomik krizlerin sağlığa direkt etki ettiğine vurgu yapan Varış, yoksullaşmanın sağlık alanında daha zayıf hale gelinmesine neden olduğunu söyledi.

Varış, sağlık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, denetimin önemini vurguladı.



