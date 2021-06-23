Fikri Orakçıoğlu’nun şüpheli ölümü yargıda: Doktorlar yargı huzurunda

Özel bir hastanede 18 Eylül 2015’te geçirdiği ameliyat sonrasında fenalaşarak, hayatını kaybeden, Fikri Orakçıoğlu’nun şüpheli ölümü yargıya taşındı.

Orakçıoğlu’nun ailesinin talebi üzerine mezarının yeniden açılıp otopsi yapılması sonrasında, adli ölüm yargıcının ‘ihmal’ olabileceğine dair bulgulara rastlaması sonrasında Doktor T.K ile Anestezi Doktoru S.K, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede Yargıç Temay Sağer, ‘tedbirsizlik ve İhmalkârlık Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olma’ suçunun 4 yıla kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizdi.

Her iki doktorun da yurt dışına çıkışını yasaklayarak, davaları görüşülünceye kadar teminatla serbest kalmasına emir verdi.

“Adli ölüm yargıcı ihmal olabileceğine bulgu yaptı”

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkın, Fikri Orakçıoğlu’nun 18 Eylül 2015 tarihinde özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis çavuşu Özalkın, olayın ardından adli ölüm yargıcının ihmal olabileceğine dair bulgular olduğundan soruşturma başlatılmasına emir verdiğini anlattı.

Olayda adı geçen Dr. T.K ile Anestezi Doktoru S.K aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını söyleyen Özalkın, her ikisinin de ilerde davalarında hazır olmaları için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Sağer: 4 yıla kadar hapis cezası öngörüyor

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, ‘tedbirsizlik ve İhmalkârlık Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olma’ suçunun 4 yıla kadar hapis cezası öngördüğünün altını çizdi.

Sağer, adli ölüm sorgu yargıcının ihmal olabileceğine dair bulguları olduğuna değindi.

Yargıç Temay Sağer, Dr. T.K ile Anestezi Doktoru S.K’nin davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.