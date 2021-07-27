4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini hedef alan ifadelerine yanıt verdi, “Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir” dedi.

Kıbrıs’taki anlaşmazlık konusunda Birleşmiş Milletler nezaretinde yapılan görüşmelerin bugüne kadar bir işe yaramadığını söyleyen Devlet Bahçeli, açıklamasında, ülkenin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da hedef almıştı.

4. Cumhurbaşkanı Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bahçeli’nin kendisine yönelik, “Fiili Akel mensubu”, “Uyuyan mason ve komünist” ve “Eoka militanı” şeklinde nitelemeler kullandığına işaret ederken, “Yerlerde sürünen bu politik düzeysizliğe bizim de ayak uydurmamız elbette söz konusu olamaz” dedi. Akıncı, “Türkiye’de yaratılan antidemokratik korku imparatorluğunu Kıbrıs’a yayma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız” ifadelerini de kullandı.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şahsıma yönelik saldırılarını yeni bir boyuta taşıdı. Son günlerde yaptığım açıklamalarda ifade ettiğim görüşlere, yine küfürlü bir dille sataştı. Bu defa şahsım için kullandığı nitelemeler, “Fiili Akel mensubu”, “Uyuyan mason ve komünist” ve “Eoka militanı” şeklinde oldu. Bu hezeyanlara ne denir bilemiyorum. Yerlerde sürünen bu politik düzeysizliğe bizim de ayak uydurmamız elbette söz konusu olamaz. Fakat bir şey daha söz konusu olmayacaktır; Türkiye’de yaratılan antidemokratik korku imparatorluğunu Kıbrıs’a yayma girişimleri karşısında sessiz kalmayacağız. Fikir yoksunu ve hakaret ustası ağızlar bizi susturmaya yetmeyecektir.”