Figen Karahan’ın ölüm sebebi “solunum ve dolaşım yetmezliği”

Cumartesi günü aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 54 yaşındaki Figen Karahan’ın ölüm sebebinin, kronik akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen “solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “18.09.2021 tarihinde, Kırklar'da, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Figen Karahan (K-54)’ın, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin, kronik akciğer ve kalp hastalığına bağlı olarak gelişen ‘solunum ve dolaşım yetmezliği’ sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir” denildi.

54 yaşındaki Figen Karahan yaşamını yitirdi

Ayşe Yozcu’nun ölüm sebebi “Kalp Yetmezliği”

İkametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 98 yaşındaki Ayşe Yozcu’nun ölümünün “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 08:30 sıralarında, Güvercinlik’te sakin Ayşe Yozcu (K-98), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Ayşe Yozcu’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.