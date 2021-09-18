Kırklar köyünde bu sabah erken saatlerde evinde aniden rahatsızlanan 54 yaşındaki Figen Karahan yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Kırklar’da bu sabah 04.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanan 44 yaşındaki Figen Karahan, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.