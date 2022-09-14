Ferreira-Kızılyürek görüştü: Kıbrıslı Türklerin ekonomik olarak güçlendirilmesi şart



Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Avrupa Birliği (AB) Uyum ve Reform Komiseri Elisa Ferreira ile görüştü, Kıbrıslı Türklerin ekonomik olarak güçlendirilmesi masaya yatırıldı.



Strasburg'da bir araya gelen Kızılyürek ve Ferreira, Kıbrıs Türk toplumu ile Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldı. Kıbrıslı Türklerin ekonomik olarak güçlendirilmesi ve AB ile ilişkilerin hayatın bütün alanlarında ileriye götürülmesinin önemi üzerinde duran Fereria ve Kızılyürek, Hellim/Halloumi konusundaki ilerlemeden memnuniyetini dile getirdi. Komiser Fereria, Komisyon’un olası sorunların çözümü konusunda kararlılıkla çalıştığını söyledi.

“Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki aksaklıklar giderilsin”

Kızılyürek, Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanmasında görülen aksaklıkların bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.



İçinde bulunduğumuz enerji krizinde AB’nin iki tarafla temas halinde tarafsız bölgede bir güneş enerjisi parkı kurması yönünde attığı adımların son derece yararlı olacağını söyleyen Ferreria ve Kızılyürek, Kıbrıs Türk toplumun AB ile yakınlaşmasının Kıbrıslı Türkler kadar Kıbrıs Sorunun çözümü açısından da yararlı olacağı konusunda hemfikir oldular.



İki toplumun birbirine yakınlaşması konusunu da ele alan Kızılyürek ve Ferreria, sivil toplum nezdinde gençliğin de dahil olacağı kültürel çalışmalar ve ticaret alanında gerçekleştirilecek ilerlemelerin iki toplumun yakınlaşmasında fevkalade önemli olduğu belirttiler.