Femen, 8 Mart yürüyüşünün iptalini protesto etti

Kadın hakları konusunda yaptıkları yarı çıplak gösterilerle tanınan sivil toplum örgütü Femen, 8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü vesilesiyle İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlemesi planlanan yürüyüşün Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle iptal edilmesine tepki gösterdi.

"Erkek egemenliğini inkar etmek bizi öldürüyor" mesajıyla İspanyol yetkililere seslenen Femen örgütü, Madrid'in Colon Meydanı'nda (Plaza de Colon) pankart açarak durumu protesto etti. Tamamen siyah giyinen ve başlarını siyah örtülerle kapatan Femen üyeleri, trampet ve davul çalarak ülkede işlenen 1082 kadın cinayetine de dikkati çekti.

Bazı örgüt üyelerinin ise "maçoluk salgını" dövizleri taşıyarak, pandemi yasaklarına vurgu yaptığı görüldü. Femen üyeleri gösterilerinin ardından olaysız dağıldı.