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Falyalı cinayeti davası 29 Temmuz’a ertelendi

Falyalı cinayeti davası 29 Temmuz’a ertelendi

Girne’ye bağlı Çatalköy’de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi olayıyla bağlantılı üç zanlı bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

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Girne’ye bağlı Çatalköy’de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi olayıyla bağlantılı üç zanlı bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Falyalı ve Demirtaş’ın 8 Şubat’ta öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak tutuklu bulunan Ö.T. , M.Ç., ve V.S.’nin davası 29 Temmuz Cuma gününe ertelendi.

Zanlıların mahkemeye çıkarılması sırasında mahkeme içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

 

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