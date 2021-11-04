 “Faiziyle icazet ve tahakküme hoş geldiniz!”

UBP Genel Başkanlığı’na seçilen, hemen ardından da Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Faiz Sucuoğlu’nun, "kabine öncesi elçilik ziyareti" sosyal medyada gündeme oturdu.

Elçilik kaynaklarının ‘doğruladığı’, ‘kabine sunma söz konusu değil’ dediği ziyarete milletvekillerinden yorum geldi.

İşte o yorumlar:

Erkut Şahali: "Başbakan namzeti", kabinesini henüz resmi makam olan Cumhurbaşkanına sunmadan, eğer TC Büyükelçiliği'ne "nezaket ziyareti" ihtiyacı hissetmişse bu, en hafif tabirle kendi halkına yaptığı korkunç bir nezaketsizliktir!

Doğuş Derya: Kabinesini TC Elçiliğine sunmaya giden "egemen" ve "eşit" devletçilerin durumu için denebilecek tek şey: FAİZİYLE İCAZET VE TAHAKKÜME HOŞGELDİNİZ!

Sucuoğlu’ndan Büyükelçi’ye kabine öncesi ziyaret (!)