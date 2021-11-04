Sucuoğlu’ndan Büyükelçi’ye kabine öncesi ziyaret (!)
Faiz Sucuoğlu’nun, ‘kabineyi TC Lefkoşa Büyükelçisi’ne sunduğu’ iddia edildi, Elçilik kaynakları ‘ziyareti doğruladı’, ‘kabine sunma söz konusu değil’ dedi.
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UBP Genel Başkanlığı’na seçilen, hemen ardından da Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Faiz Sucuoğlu’nun, ‘kabineyi TC Lefkoşa Büyükelçisi’ne sunduğu’ iddia edildi, Elçilik kaynakları ‘ziyareti doğruladı’, ‘kabine sunma söz konusu değil’ dedi.
YENİDÜZEN’in TC Lefkoşa Büyükelçiliği kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Büyükelçi Ali Murat Başçeri’ye ziyarette bulundu, önümüzdeki döneme ilişkin planlama paylaşımında bulunuldu.
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Etiketler : Faiz Sucuoğlu, elçilik