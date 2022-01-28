Evrensel Hasta Hakları Derneği, yaşlı bakım evlerindeki bulaş ve ölümlerin nedenini sordu

Evrensel Hasta Hakları Derneği, Sağlık Bakanlığı ve tüm yetkili kurumlardan Sınırüstü Bakım Evi ile Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşanan ihmal ve istismarla ilgili açıklama talep etti.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, Sınırüstü Bakım Evi’nde hasta haklarının ihlal edildiğini ve vahim koşullarda yaşadıklarını savunduğu hastalar ile Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki Covid-19 bulaşıyla ilgili araştırma yapılması talebiyle Sağlık Bakanlığı’na mektup verdi ve bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne, Alzaymer Derneği destek verdi.

Açıklama sırasında “Saraydan değil yaşlı bakım evlerinden haber ver”, “Kral çıplak… Hikaye tutmadı ahali yutmadı” yazılı pankartlar taşındı.



“Yasal boşluklar var, yıllardır sorunlara çözüm getirilemedi”

İmge basına yaptığı açıklamada, huzur evlerinin Sağlık ve Çalışma bakanlıklarına bağlı olduğunu ve buradan kaynaklanan yasal boşluklar sebebiyle yıllardır yaşanan sorunlara çözüm getirilemediğini kaydetti.

Huzur evlerinde gerekli denetimin yapılmadığını kaydeden İmge, Kalkanlı ve Sınırüstü’ndeki yaşlı bakım evlerinden farklı ihmal ve istismar duyumları olduğunu bildirdi.

“Uyuz salgını başladı... Bina kapatılmalı”

Sınırüstü’ndeki bakım evinde uyuz salgınının başladığını ve orada belediyenin ilaçlama dışında hiçbir şey yapmadığı konusunda bilgi aldıklarını ifade eden İmge, bu binanın Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kapatılması gerektiği yönünde rapor bulunduğunu dile getirdi ve bu binanın tahliye edilerek fiziki ve idari yönetim koşulları oluşana kadar kapatılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan derhal konunun araştırılarak çare bulmasını talep eden İmge, konunu takipçisi olacaklarını kaydetti.

Sönmez: "Sınırüstü'nde tüm hastalara koşullar yaratılmalı"

Alzeymet Derneği Başkanı İzlem Sönmez de konuşmasında, Sınırüstü’nde iki alzaymer hastası olduğunu fakat sadece alzaymer değil tüm bakıma ihtiyacı olan hastalara sağlıklı koşulların yaratılması gerektiğini kaydetti.

Ödenen vergilerin nerelere harcandığının sorgulanması gerektiğini dile getiren Sönmez, yaşanan bu olaylara duyarsız kalan yönetimi kınadı.

Mektup

Evrensel Hasta Hakları Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı’na verilen mektupta, Kalkanlı Yaşam Evi’nde pandeminin başından beri koruyucu tedbirlerin alınmadığı savunularak eleştirilerde bulunuldu.

Yenidüzen gazetesinde yayımlanan haberlere atıfta bulunulan dernek mektubunda, yasal zemin eksikliği ve denetimsizlikten yakınıldı.

“Yaşanan ihmaller devletin bakmakla yükümlü olduğu hasta gruplarının yaşam hakkını ihlal eder duruma gelmesi takdir edersiniz ki, toplumda sağlık sistemine olan güveni derinden sarsmaktadır” denilen mektupta, Kalkanlı Yaşam Evi, Altın Kalpler Yaşlı Bakım Evi ve Sınırüstü Bakım Evi’nde pandemi, uyuz salgını ve hemşire yetersizliği gibi konulara değinilerek derneğin bunları yakından takip ettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’na verilen mektupta şu ifadeler de yer aldı:

“Evrensel Hasta Hakları Derneği olarak pandeminin başından bu yana gerek devlete bağlı merkezler, gerekse de özel bakımevleri ile düzenli olarak temas kurmuş, orada yaşanan sıkıntıları kamuoyuyla paylaşarak gündeme getirmeye çalışmıştık. Pandemi mücadelesinde iki yıl geride kalmışken, özellikle risk grubundaki yaşlıların toplu yaşam alanlarında en iyi ve güvenli şekilde bakım almaları ile ilgili bir yöntem ve kaynak çoktan oluşturulmalıydı kanaatindeyiz.

Unutulmamalıdır ki, KKTC’de yaşayan her birey sağlığa erişim konusunda eşit haklara sahiptir. Devlet pandemi sürecinde toplum sağlığını korumak maksadıyla, bakımın hangi sektörde verildiğine bakılmaksızın, eşit koşulları tüm yaşlı bireyler için sağlamak zorundadır.

Buradan hareketle öncelikle Bakanlığınızın ve tüm yetkili kurumların bir an önce hem Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşanan bulaş ve ölümlerin nedenini, hem de diğer toplu yaşam alanlarıyla ilgili acil önlem olarak neyi planladığını toplumla paylaşmanızı talep eder, saygılarımızı arz ederiz.”

Haber: Hurşide Baybora - Fotoğraf: Süleyman Önal (TAK)

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