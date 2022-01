Dr. Şebnem Benar: “Kaynağı belirsiz 50 pozitif vaka var, Acı ama ihmal yok, sağlık durumları iyi…”

65 hastanın hizmet aldığı Kalkanlı Yaşam Evi’nde COVID-19 sancısı yaşanıyor. Kalkanlı Yaşam Evi’nin Sorumlu Hekimi Dr. Şebnem Benar YENİDÜZEN’e yaşananları anlattı, “İlk vaka geçtiğimiz hafta çıktı, önlemler alındı ancak önceki süreçte temas oldu. Pazar akşamı 39 kişi pozitife döndü. Şu anda 50 kişi pozitif, hepsinin de durumu iyi” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

65 hastanın hizmet aldığı Kalkanlı Yaşam Evi’nde COVID-19 sancısı yaşanıyor. 50 hastanın COVID-19 pozitif olduğu Kalkanlı Yaşam Evi’nde 2 kişi geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti.

Yaşam Evi’nin sorumlu hekimi Dr. Şebnem Benar YENİDÜZEN’e konuştu, Yaşam Evi’nde son günlerde yaşananları anlattı.

Benar, “İlk vaka geçtiğimiz hafta başladı, bölümler ayrıldı ancak o süreç öncesindeki temastan dolayı vakalar artmış oldu, Pazar akşamı ise 39 kişi pozitife döndü. Hayatını kaybeden iki kişinin kronik hastalıkları vardı, bu hastalıklara bağlı hayatlarını kaybettiler, bunun acısı büyük ama bir ihmal söz konusu değil” dedi.

Bulaş kaynağının net bir şekilde bilinmediğinin altını çizen Dr. Şebnem Benar, salgının Omicron varyantlı olduğunu ve dışarıdan geldiğini belirtti.

Benar, bakım gören hastaların aşılı olduğunun bilgisini de verdi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ali Fırıncoğluları ise, dün yerinde yaptığı muayenelerden sonra, “Omicron varyantı etkin, pozitif hastaların durumu iyi” açıklamasında bulundu.

Kalkanlı Yaşam Evi Sorumlu Hekimi Dr. Şebnem Benar:

“Bulaşın kaynağını tam olarak bilemiyoruz, dışarıdan geldiği bir gerçek”

“Bulaş kaynağı net olarak bilinmiyor. Omicron varyantı etkin, iki kişi kronik hastalığına bağlı olarak hayatını kaybetti. Evet, bu büyük acı ama bir ihmal söz konusu değil”

Kalkanlı Yaşam Evi Sorumlu Hekimi Dr. Şebnem Benar YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, ilk vakanın geçtiğimiz hafta görüldüğünü ve hemen müdahale edildiğini belirtti, yapılan araştırmalar sonunda vakaların Omicron varyantına bağlı vakalar olduğunu ifade etti.

Bulaş kaynağının net bir şekilde bilinmediğinin altını çizen Benar, Pazar akşamı 39 vakanın çıktığına dikkat çekti.

Benar süreci şöyle anlattı:

“Buradaki tüm personel her PCR testlerini eksiksiz bir şekilde yapıyor, Dışarıdan gelen insanlar buraya kesinlikle alınmıyor. Hastanın ailesi de olsa… Binanın girişinde antijen testleri var ve tüm personel her hafta PCR taramasının yanında aynı zamanda her sabah antijen testi yapıp içeriye giriyor. Her ne kadar kurallara özen gösterilse de, sonuç olarak buradan dışarıya da çıkmak durumunda kalıyoruz. Çeşitli hastalıklardan dolayı hastaneye gidip de, tekrar buraya gelen hastalara da PCR testi yapılıyor. Bu kadar özen gösterilmesine rağmen bir bulaş oldu. Bulaşın kaynağını tam olarak bilemiyoruz ama dışarıdan geldiği bir gerçek. Şöyle bir durum da var ki, sabah normal bir şekilde testinizi yapıyorsunuz sonuç negatif çıkıyor ama sonraki saatlerde etkilerini göstermeye başlıyor. Hemen izole oluyorsunuz ama yine de bulaş olabiliyor. Hasta bakıcılarımız her ne kadar maskelerini takıp kurallara uysa da, Alzheimer hastalarımız olduğundan dolayı onlara maske takamıyoruz ve hasta bakıcılarımızın bu birebir hastalarla teması olabiliyor. İlk vaka geçtiğimiz hafta başladı, bu vakanın testindeki laboratuvar sonuçlarına bakıldı ve Omicron olduğu gözlemlendi. Pozitif hastalar, temaslılar ve negatifler olarak bölümler ayrıldı ancak o süreç öncesindeki temastan dolayı vakalar artmış oldu, Pazar akşamı ise 39 kişi pozitife döndü. Şu anda 50 kişi pozitif, hepsinin de durumu iyi…”

“Ölümlerde ihmal söz konusu değil…”

Geçtiğimiz günlerde COVID-19 testi pozitif olup da, buna bağlı olarak yaşamını yitiren iki hasta ile ilgili de konuşan Dr. Benar, “Hastaların durumları çok kötüydü. Bir tanesinde ileri derecede kalp yetmezliği vardı. Ailesiyle istişare içerisindeydik ve uzun zamandır beklenen bir durumdu. Diğer hastanın da bazı kronik hastalıkları vardı, bu hastalıklara bağlı olarak hayatını kaybetti. Evet, bunun acısı büyük ama bir ihmal söz konusu değil. Burada hepimiz canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bir hasta haricinde tüm hastalar aşılı…”

Kalkanlı Yaşam Evi’nde 65 hastanın hizmet aldığını söyleyen Dr. Şebnem Benar, bir hasta haricinde tüm hastaların iki veya üç doz Biontech aşılı olduğunu belirtti. Benar, aşılı olmayan bir kişinin ise hem kendisinin, hem de ailesinin aşı için rızası bulunmadığını söyledi. Benar, aşı tarihlerine bağlı olarak dozların tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

“Kimsenin endişesi olmasın, Hastalarımıza en iyi şekilde bakılıyor”

Dr. Şebnem Benar şöyle devam etti:

“Hasta yakınlarıyla elimizden geldiği kadar temasımız oldu, kendilerine konuyu bildirdik, görüntülü arayarak yakınlarıyla görüşmelerini sağladık. Tabii bir de yoğunluk var, ilk etapta ulaşamadığımız da olmuştur. Onlarla da elimizden geldiği kadar konuşmaya çalıştık. Bu yoğunlukta hastalarımıza dalıp iletişime geçemediğimiz hasta yakınları varsa, onlardan da özür dileriz. Kimsenin endişesi olmasın, buradaki hastalarımızın durumu iyidir. Elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımıza en iyi şekilde bakılıyor.”

“Hasta bakıcısı eksikliği var ihaleye çıkıldı”

Kalkanlı Yaşam Evi’nde 6 hemşire, 19 hasta bakıcısı, 5 temizlik personeli, 4 güvenlik, 1 idare amiri, 1 de sorumlu olduğunu belirten Dr. Şebnem Benar, “Hasta bakıcılığı konusunda eksiklik yaşıyoruz, bunun için ihaleye çıkıldı, en kısa zamanda buraya yeni hasta bakıcısı alınacaktır” şeklinde konuştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ali Fırıncıoğluları:

“Hastaların durumu iyi, korkulacak bir durum yok”

“Pozitif hastalar var. Yaptığım muayenelerde şu an için pozitif hastaların durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim, korkulacak bir durum yok”

“Hastaların ateşlerini, nabızlarını ve tansiyonları ölçerek muayenelerini gerçekleştirdik. Hastaların hepsi pozitif değil, ayrı bölümde negatif olan hastalar da var. Onların da muayenelerini de yaptık. Gerekenleri buradaki yetkililere söyledim, kimisine ilaçlar verilecek. Şu an için Omicron varyantı etkin ve daha hafif geçiriyor. Burada da pozitif hastalar var. Yaptığım muayenelerde şu an için pozitif hastaların durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim, korkulacak bir durum yok. Hastaların hepsi kronik hastalığı da bulunuyor. Aksi bir durumda yetkililerle istişare içerisindeyiz. Ani bir şekilde müdahaleyi yapıyoruz.”

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins:

“İyi günde oralara gidip karanfiller bırakıyoruz, kötü günde de oralarda olmalıyız”

“Bence esas irdelenmesi gereken bakımevlerindeki verilen hizmetlerdir. Yaşlılar çocuk gibidir ve onlara çok özen gösterilerek bakılmalı…”

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins de YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, bakımevlerindeki hijyene dikkat çekti, bununla ilgili bir yasanın olması gerektiğine dikkat çekti. Jenkins şöyle konuştu: “Kalkanlı Yaşam Evi’nde son günlerde yaşanan sıkıntıları bizler de basından takip edebildik. Oradaki durum hakkında pek bir bilgim yok. Bence esas irdelenmesi gereken bakımevlerindeki verilen hizmetlerdir. Çünkü bakım evlerinde genelde yeterli personel yoktur. Yaşlılar çocuk gibidir ve onlara çok özen gösterilerek bakılmalı… En önemlisi hijyen şart. Oralarda hastalarımız ne koşullarda yaşıyor, bunun bilincinde olmalıyız. Yetkililerimiz, yaşlı bir hastanın bakım maliyetini bilmeli. Bunlar için de eksiksiz denetim şart. Yasa konusunda sıkıntımız var ve gerekli çalışmaları yapmamıza rağmen bu konu hakkında yürürlükte olan bir yasa yok. İyi günde oralara gidip karanfiller bırakıyoruz ama kötü günde de oralarda olmalıyız. Yapılıyor, devrediliyor ama yönetsel noktada bir sıkıntı var.”

