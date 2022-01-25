Kalkanlı Yaşam Evi’nde acı tablo: 50 hasta COVID 19, 2’si yaşamını yitirdi
65 hastanın hizmet aldığı Kalkanlı Yaşam Evi’nde 50 kişi, COVID-19’a yakalandı, 2’si yaşamını yitirdi.
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65 hastanın hizmet aldığı Kalkanlı Yaşam Evi’nde 50 kişi, COVID-19’a yakalandı, 2’si yaşamını yitirdi. Sorumlu doktor Şebnem Benar, bu bilgiyi YENİDÜZEN’e doğruladı.
Benar, hastalardan birinin bugün yaşamını yitirdiğini, diğer hastanın ise önceki gün hayata veda ettiğini söyledi.
Yaşam Evi’nde hem çalışan hem de hastalara 3 güne bir genel tarama yaptıklarını belirten Benar, Göğüs Hastalıkları Uzmanı’nın yarın, Enfeksiyon Hastalığı Uzmanı bir doktorun da Perşembe günü yaşam evini ziyaret edeceğini belirtti.
Benar, hastalara yapılan testlerde Omicron varyantına rastlandığına yönelik de bilgi paylaştı.
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