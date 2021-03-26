Evren: “MAKS Projesi, E-Devlet sisteminin kaburgası konumundadır"

İçişleri Bakanı Kutlu Evren başkanlığında İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı ile MAKS Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirdi.

E-Devlet sisteminin en önemli ayağını oluşturan MAKS Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığının nüfus sisteminde kayıtlı kişilerin ikamet ettikleri adrese göre eşleştirilmesi, Muhaceret ve Nüfus Kayıt Daireleri'nin sistemleri arasında veri alış-verişinin sağlanması ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

İki aşamadan oluşan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesinin 1. Etabında Mekansal Adresler, Türksat yetkilileri, 28 Belediyemiz ve Muhtarlarımızın işbirliği ile kayıt altına alınıp sisteme işlenecek, projenin ikinci etabında ise Bakanlığın nüfus sisteminde kayıtlı kişilerin ikamet ettikleri adrese göre eşleştirilmesi, Muhaceret ve Nüfus Kayıt Daireleri'nin sistemleri arasında veri alış-verişinin sağlanması ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmalarının tamamlanması amaçlanmaktadır.

"11 belediyemiz mekansal adres kayıtlarını tamamladı"

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Maks Projesi ile KKTC genelinde veri temini/üretimi sağlanarak, sahadan toplanan kişilere ait güncel adres verilerinin coğrafi bilgi sistemleriyle (TÜRKSAT) ve mekanların birbiriyle ilişkilendirilmesi sonucunda oluşacak geniş dijital veri tabanı sayesinde, kamu yönetiminde pek çok alana sağlıklı, kapsamlı ve güncel hizmet verilmesinin sağlanacağının altını çizdi. Bakan Kutlu Evren, Belediyelerimiz ve muhtarlarımızın işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda projenin 1. Etabı çerçevesinde; Akdoğan Belediyesi, Akıncılar Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Dipkarpaz Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, İskele Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Vadili Belediyesi, Yenierenköy Belediyesi’nin Mekansal Adres Kayıtlarını (sokak ve cadde isimleri) tamamladığını açıkladı.

Evren, “Maks Projesi ile ülke planlaması, proje geliştirilmesi, istatistiksel çalışmaların yapılmasında çok daha sağlıklı, çağdaş bir veri tabanına sahip olacağız”dedi.

Kutlu Evren, Türksat ile işbirliği içerisinde yürütülen çalışmaların tamamlanması ile ülke planlaması, proje geliştirilmesi, istatistiksel çalışmaların yapılmasında çok daha sağlıklı, çağdaş bir veri tabanına sahip olunacağını belirtti. Türksat’ın sahada Belediyelerimize sağladığı özel tabletlerle sisteme veri akışının yapıldığını, adres kayıtlarını tamamlayan 11 belediye yanı sıra geriye kalanların da aşama kaydettiklerini söyleyen Kutlu Evren, 28 Belediyemizin mekansal adres kayıtlarını tamamlaması ile projenin 2. Etabına geçileceğini belirtti. MAKS Projesi kapsamında çok önemli bir katkı yapan Türksat’ın belediyelerimize sisteme giriş için özel Tabletler temin ettiğini, yürütülen çalışmalarda teknik destek ve tecrübelerini paylaştığını ifade eden Bakan Kutlu Evren, “Maks Projesi, E-devlet sisteminin kaburgası konumundadır” dedi. İçişleri Bakanlığı Toplantı salonunda Belediye Başkanları ile gerçekleştirilen kapsamlı toplatıda Bakan Kutlu Evren’e Bakanlık Müdürü Osman Bora Çağakan ve Yerel Yönetimler Personeli de eşlik etti. Toplantıya katkı koyan Belediye başkanlarına teşekkür eden Kutlu Evren, Maks Projesi’nin tamamlanması hedefiyle çalıştıklarını, bu bağlamda da bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiğini ve bundan sonra yapılacakların programlandığını ifade ederek, çok verimli bir toplantı olduğunu söyledi.