Evde ve bahçede gömülü uyuşturucu

Gönyeli’de polis ‘Derin Zula’ düzenledi, H.G.S’nin evinde ve bahçesinde gömülü uyuşturucu tespit edildi.

Zanlı tutuklanırken, polis olayla ilgili 1 kişinin arandığını açıkladı.

Mahkemede polis memuru Fadıl Metin, olayla ilgili bilgi verdi.

Polis; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinin düzenlediği Derin Zula isimli operasyon kapsamında zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığına dair bilgi alındığını belirtti.

Polis, zanlının yapılan baskında banyo odasının camından yarım gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna dair uyuşturucu maddeyi attığını ve ikametgahının kapısını açmadığını anlattı.

Kapının zorla açıldığını ve ikametgahda tütünle karışık 100 miligram ağırlığında hintneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile öğütücünün bulunup emare olarak alındığını söyledi.

Aranan bir kişi var…

Bahçedeki kümes içine narkotik köpeği Lili’nin tepki vermesiyle gömülü halde 35 gram kokain, 4 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde öğütücünün bulunduğu polis tarafından aktarıldı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan bir kişi olduğunu zanlının itiraf içerikli ifadesinin teyit ve tekzibinin araştırılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutukluluk

Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Derin Zula Operasyonu: 1 tutuklu