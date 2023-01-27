Derin Zula Operasyonu: 1 tutuklu

Gönyeli’de, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon (Derin Zula Operasyonu) kapsamında; H.G.S.(E-27)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 35 gram ağırlığında “Kokain” ve yaklaşık 5 gram ağırlığında “Hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Girne’de 100 gram hintkeneviri

Girne’de, dün saat 17:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından L.O.O.(E-30)’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.