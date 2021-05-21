Esnaf sokağa iniyor: “Barikatlar açılsın."

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişlerin bir an önce başlamasını istedi. Oda, sokağa inip protesto eylemleri yapacağını duyurdu.

Pazartesi ve Çarşamba günü eylem yapılacağı belirtilerek, esnaf sokağa çağrıldı.

Açıklamada; “Kapılar konusunun politikleştirilmesine, kendi geleceğimiz ve sıkıntılarımız üzerinden popülizm yapılmasına fırsat verme niyetimizin olmadığını haykırma zamanı geldi.” denildi.

“Pazartesi saat 13:00’de Lefkoşa Büyük Han arkası Lefke Hanı’nda;

Çarşamba saat 16:30’da Mağusa Buğday cami karşısında meydanda toplanıyoruz…”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kara kapılarının kapatılmasının ardından nerdeyse 15 ay geçti. Bu sürede kontrollü geçişlerin olanağı var mıydı, yok muydu tartışmasını yapacak değiliz. Ancak bugün geldiğimiz noktada sağlık kurullarının da, iki toplumlu sağlık komitesinin de Bakanlar Kurulu ve bizlerin de bildiği bir gerçek vardır; kapıların açılması için salgın noktasında gerekli koşullar oluşmuştur. Gerekli tedbirlerle birlikte kapıların hemen açılması gerektiğini, açılabileceğini herkes biliyor. Hiç kimse parmağının arkasına saklanmasın. Kendi politik idealleri içinde oyun oynamasın!

Çok daha olumsuz koşullarda ve çoğu zaman da çevre ülkelerinde yaşanan vakalara bakılmaksızın kural dışı açılım gayretleri ortaya konulurken, iş kapılara geldiği zaman “aslan kesilmenin” neyin nesi olduğunu sormak istiyoruz.

Dünyaya ve çevre ülkelere geldiği zaman farklı ve ayrı, içeriye geldiği zaman farklı ve ayrı uygulamalar yapılıyor ise ne oluyor deme hakkını kullanmaktan kaçmayacağız. Bu hakkın sahibiyiz. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin kendi geleceğimiz üzerinden mesaj vermesine ve oyun oynamasına tahammülümüz kalmadı.

Hükümetler halkları için olmak zorundadırlar.

Bu çerçevede Hükümet yetkililerini bir kez daha uyarırken, esnafımıza da toplanma çağrısı yapmak istiyoruz.

Pazartesi saat 13:00’de Lefkoşa Büyük Han arkası Lefke Hanı’nda;

Çarşamba saat 16:30’da Mağusa Buğday cami karşısında meydanda toplanıyoruz…

Kapılar konusunun politikleştirilmesine, kendi geleceğimiz ve sıkıntılarımız üzerinden popülizm yapılmasına fırsat verme niyetimizin olmadığını haykırma zamanı geldi…

KTEZO Yönetim Kurulu”