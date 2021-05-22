İki Toplumlu Komitede “çift aşıya serbest geçiş” önerildi
İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin son toplantısında, Kıbrıslı Rum eş başkanın, “çift aşıya serbest geçişlerin başlaması” önerisini masaya koyduğu öğrenildi.
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İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin son toplantısında, Kıbrıslı Rum eş başkanın, “çift aşıya serbest geçişlerin başlaması” önerisini masaya koyduğu öğrenildi.
Kıbrıs Türk heyetinin bu öneriye önümüzdeki toplantıda yanıt vereceği bilgisi haber merkezimize ulaştı.
YENİDÜZEN’e bilgi veren kaynaklar ayrıca İki Toplumlu Sağlık Komitesi toplantısında Kıbrıslı Rum üyelerinin geçişlerin yeniden başlaması konusunda çok daha esnek olduğunu iletti.
Kıbrıslı Rum uzmanlar haftada bir test koşulu ile geçişlerin yapılmasını masaya getirirken, Kıbrıslı Türk uzmanlar “72 saatte bir PCR testi” istedi.
Kıbrıslı Türk heyetinin ayrıca başlangıçta geçişlerin “24 saatle sınırlı olmasını” önerdiği de öğrenildi.
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Etiketler : geçiş, İki Toplumlu Sağlık Komitesi
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